Стали известны цвета формы российских бобслеистов и скелетонистов на ОИ-2018
ИНСБРУК, 18 дек —
ИНСБРУК, 18 дек —
«У нас есть два варианта формы на Олимпиаду — красного и синего цветов. Форма практически однотонная, с небольшими вкраплениями белого. Мы отправим макеты дизайна формы на согласование в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF). Нам обещали максимально быстро дать ответ», — сказал Пархоменко.
Ранее в распоряжении «Р-Спорт» оказался документ со списком требований МОК к форме российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх, в котором говорится, что использование символики для национальной идентификации на экипировке не допускается.
При этом разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг.