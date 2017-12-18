Стали известны цвета формы российских бобслеистов и скелетонистов на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть два варианта формы на Олимпиаду — красного и синего цветов. Форма практически однотонная, с небольшими вкраплениями белого. Мы отправим макеты дизайна формы на согласование в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF). Нам обещали максимально быстро дать ответ», — сказал Пархоменко.

Читайте также Сборная России по бобслею и скелетону стала второй на чемпионате Европы

Ранее в распоряжении «Р-Спорт» оказался документ со списком требований МОК к форме российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх, в котором говорится, что использование символики для национальной идентификации на экипировке не допускается.