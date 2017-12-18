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18 декабря, источник: Р-Спорт

Стали известны цвета формы российских бобслеистов и скелетонистов на ОИ-2018

ИНСБРУК, 18 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские бобслеисты и скелетонисты на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане будут выступать в форме красного или синего цвета, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть два варианта формы на Олимпиаду — красного и синего цветов. Форма практически однотонная, с небольшими вкраплениями белого. Мы отправим макеты дизайна формы на согласование в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF). Нам обещали максимально быстро дать ответ», — сказал Пархоменко.

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Ранее в распоряжении «Р-Спорт» оказался документ со списком требований МОК к форме российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх, в котором говорится, что использование символики для национальной идентификации на экипировке не допускается.

При этом разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг.

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