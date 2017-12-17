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17 декабря, источник: ТАСС

Сборная России по бобслею и скелетону стала второй на чемпионате Европы

ИГЛС /Австрия/, 17 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по бобслею и скелетону заняла второе место в общекомандном зачете на завершившемся в воскресенье в австрийском Иглсе чемпионате Европы.

Все медали команде принесли скелетонисты. С золотой наградой вернется домой Елена Никитина, серебро досталось Никите Трегубову, который на последнем чемпионате мира сумел стать третьим. Первое общекомандное место с большим преимуществом заняли немцы (3−3−3), третьими стали спортсмены Латвии (1−0−1). На предыдущем ЧЕ, который проходил в немецком Винтерберге, команда России была четвертой (0−1−1).

«Сборная России в целом выступила здесь неплохо, — заявил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков. — Отлично проявили себя здесь наши скелетонисты, золото и серебро в таких непростых психологических условиях дорогого стоят. Лена Никитина и Никита Трегубов показали себя настоящими бойцами. Немного не повезло Саше Третьякову, но это спорт».

Третьяков упал во время стартового разгона в первой попытке, после чего лишился возможности бороться за награды соревнований.

Россию подвели четверки

«Что касается бобслея, то мы рассчитывали на медаль в четверках, но не получилось, — заметил глава федерации. — Александр Касьянов допустил досадные ошибки, которые не позволили ему вести борьбу за медали. Результатом Алексея Стульнева, то есть его пятым местом я, в принципе, удовлетворен. Он прогрессирует, что вселяет нам надежды на будущее».

Сборная России выступала на этом турнире, находясь под серьезным психологическим давлением, обусловленным ситуацией вокруг пожизненного отстранения ведущих российских бобслеистов и скелетонистов от участия в Олимпиадах.

В числе тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет видеть на Играх-2018, и Александр Касьянов, который, по его собственным словам, рассчитывал в Иглсе ввязаться в борьбу за медали ЧЕ в соревнованиях бобов- четверок. Однако серьезная ошибка во второй попытке лишила его возможности вернуться домой с медалью.

Касьянов за день до окончания ЧЕ сообщил журналистам, что не обращает внимания на допинговые скандалы вокруг российского бобслея. На вопросы журналистов, не выходит ли он сейчас на каждый старт как на последний, Касьянов ответил отрицательно.

Следующий этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 5 по 7 января в немецком Альтенберге, а завершат сезон Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Вся надежда на суд

«Сейчас у нас будет двухнедельный перерыв. Тренерский штаб проведет тщательный анализ выступления спортсменов в первой половине сезона, учтет все ошибки. И потом продолжим с новыми силами выступать дальше», — сказал ТАСС Зубков.

По мнению президента Федерации, МОК сделает все, чтобы не допустить ранее отстраненных российских бобслеистов и скелетонистов до участия в ОИ-2018. Сами спортсмены продолжают биться за свои права.

Федерация бобслея России 4 декабря подала иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) от 12 российских бобслеистов и скелетонистов, чьи результаты, показанные на Играх-2014, были аннулированы дисциплинарной комиссией МОК. Иски к МОК подали Сергей Чудинов, Ольга Потылицына, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Зубков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Ольга Стульнева.

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, САS не намерен затягивать рассмотрение исков российских спортсменов. По его прогнозам, суд должен вынести решение до того дня, как будет закрыта заявочная кампания на Игры-2018.

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