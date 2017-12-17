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17 декабря, источник: Чемпионат.com

Четвёрка Стульнева стала пятой на чемпионате Европы по бобслею

Чемпионами Европы по бобслею в соревнованиях четвёрок стали немецкие спортсмены во главе с пилотом Йоханнесом Лохнером.

Российские четвёрки с пилотами Алексеем Стульневым, Александром Касьяновым и Максимом Андриановым в зачёте чемпионата Европы заняли пятое, седьмое и 10-е места соответственно.

Континентальное первенство проходило в Инсбруке (Австрия) в рамках пятого этапа Кубка мира, который также выиграла четвёрка Лохнера. Экипаж Стульнева стал шестым.

Бобслей. Чемпионат Европы. Кубок мира. Пятый этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины. Четвёрки. Этап Кубка мира

1. Германия (Йоханнес Лохнер) — 1.42,45.
2. Канада (Джастин Крипс) — 1.42,60.
3. Германия (Франческо Фридрих) — 1.42,65…
6. Россия (Алексей Стульнев) — 1.42,94…
8. Россия (Александр Касьянов) — 1.42,98…
12. Россия (Максим Андрианов) — 1.43,28.

Чемпионат Европы

1. Германия (Йоханнес Лохнер) — 1.42,45.
2. Германия (Франческо Фридрих) — 1.42,65.
3. Латвия (Оскарс Мелбардис) — 1.42,85…
5. Россия (Алексей Стульнев) — 1.42,94…
7. Россия (Александр Касьянов) — 1.42,98…
10. Россия (Максим Андрианов) — 1.43,28.

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