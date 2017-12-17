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17 декабря, источник: ТАСС

Саночники Демченко и Иванова приедут в Лозанну на слушания комиссии Освальда

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебряные призеры Игр-2014 саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова намерены приехать в Лозанну 20 декабря и принять непосредственное участие в слушаниях дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета. Об этом сообщил ТАСС Демченко, который в настоящее время является главным тренером сборной России по санному спорту.

Комиссия Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и была создана по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В докладе содержатся обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами.

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«Действительно, нас с Татьяной вызывают во вторник на слушания в комиссию Освальда, — заметил Демченко. — Поедем ли мы туда? Да. Если зовут, то почему бы не съездить».

«Много говорить на эту тему не хочется, все сказано до нас. Не мы первые, и, как я понимаю, не мы последние. Список у Родченкова большой, закончится все нескоро», — подытожил собеседник агентства.

По словам Демченко, основанием для подозрений стало лишь нахождение его фамилии в так называемом «списке Дюшес». Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Всемирному антидопинговому агентству список спортсменов, которые перед Играми-2014 для улучшения результатов якобы употребляли допинговый коктейль, названный маркой популярного лимонада. Список «Дюшес» стал основанием для лишения российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту уже заявлял ТАСС, что саночники для достижения высоких результатов не нуждаются в допинге.

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