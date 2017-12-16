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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобслеисты Касьянов и Пушкарев замкнули десятку сильнейших на чемпионате Европы

Российский экипаж Александр Касьянов / Алексей Пушкарев замкнул десятку сильнейших на чемпионате Европы по бобслею, который проходит в рамках пятого этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия).

Источник: РИА "Новости"

Победителями этапа и первенства континента стали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.43,71.
2. Джастин Крипс / Джессе Лумсден (Канада) — 1.43,98.
3. Клеменс Брахер / Михаэль Куонен (Швейцария) — 1.44,11…
15. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) — 1.44,68…
17. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 1.44,73…
21. Максим Андрианов / Михаил Мордасов (Россия) — 52,41.

Чемпионат Европы

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.43,71.
2. Клеменс Брахер / Михаэль Куонен (Швейцария) — 1.44,11.
3. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блум (Германия) — 1.44,16…
10. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) — 1.44,68…
12. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 1.44,73…
16. Максим Андрианов / Михаил Мордасов (Россия) — 52,41.

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