Бобслеисты Касьянов и Пушкарев замкнули десятку сильнейших на чемпионате Европы

Победителями этапа и первенства континента стали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.
Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.43,71.
2. Джастин Крипс / Джессе Лумсден (Канада) — 1.43,98.
3. Клеменс Брахер / Михаэль Куонен (Швейцария) — 1.44,11…
15. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) — 1.44,68…
17. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 1.44,73…
21. Максим Андрианов / Михаил Мордасов (Россия) — 52,41.
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.43,71.
2. Клеменс Брахер / Михаэль Куонен (Швейцария) — 1.44,11.
3. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блум (Германия) — 1.44,16…
10. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) — 1.44,68…
12. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 1.44,73…
16. Максим Андрианов / Михаил Мордасов (Россия) — 52,41.