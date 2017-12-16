Никитина процитировала песню Цоя после победы на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Никитина, ранее становившаяся чемпионкой Европы в 2013 году, который также проходил в Иглсе, в пятницу заняла первое место на европейском первенстве, а также одержала победу на пятом этапе Кубка мира.

«Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох — дай огня. Вот так», — написала Никитина в своем Instagram.

В ноябре Никитина была признана комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда виновной в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014 и пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах, а также лишена бронзовой медали, завоеванной на Играх в Сочи. Наряду с другими отстраненными российскими бобслеистами и скелетонистами она опротестовала решение МОК в CAS.