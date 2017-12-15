Отстраненная МОК Никитина — чемпионка Европы
Россиянка Елена Никитина, отстраненная дисциплинарной комиссией МОК за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, выиграла чемпионат Европы.
Россиянка Елена Никитина, отстраненная дисциплинарной комиссией МОК за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, выиграла чемпионат Европы.
ВТОРОЕ ЗОЛОТО НИКИТИНОЙ
По традиции, чемпионат Европы в бобслее и скелетоне проходит в рамках одного из этапов Кубка мира — лучший из представителей Старого света объявляется победителем и так далее. Впрочем, Никитину, в отличие от серебряного и бронзового призера, эти условности никак не коснулись — россиянка показала абсолютно лучшее время по сумме двух попыток.
Для 25-летней Никитиной это второе европейское золото в карьере — первое она выиграла в 2013 году тоже в Австрии, но не в Инсбруке, а в Иглсе. Однако именно в этом сезоне ее карьера вышла на новый уровень — в ноябре она первый раз стала победительницей этапа Кубка мира, опередив всех в американском
«Хочу поздравить Елену Никитину с великолепной, блестящей победой. Она не дала ни одного шанса соперницам и не оставила сомнений в том, что на сегодняшний день является лучшей в мире как по разгону, так и по финишу. Елена справилась со всеми задачами. А самое главное, что на фоне того давления, которое было со стороны других стран, она доказала, что
ОТРАВЛЕНИЕ — НЕ ПОМЕХА
Золото Никитиной — не единственная медаль, выигранная российскими скелетонистами в Инсбруке. У мужчин серебро взял Никита Трегубов. Попал он на пьедестал и в рамках этапа Кубка мира — быстрее него были только латыш Мартиньш Дукурс и кореец Юн Сун Бин. Этот успех тем более ценен, что накануне, по словам спортсмена, он отравился.
«Я собой очень доволен, потому что этой ночью отравился и не знал вообще, смогу ли выступать. Я не ем уже неизвестно сколько часов, слабость чувствуется. Но, несмотря на эту слабость, у меня все равно все получилось, поэтому очень рад! Ночью проснулся, мне стало плохо, я не спал часа три. Потом
Коснулся спортcмен и олимпийских перспектив.
«Обидно, конечно, что российским спортсменам придется выступать в Пхенчхане без флага, ведь самое главное — это когда стоишь на пьедестале, играет твой гимн, поднимается твой флаг. От этого эмоций даже больше, чем когда приезжаешь и понимаешь, что ты первый! В такой сложной ситуации хочется доказывать свою силу на стартах! Обидно, что так без доказательств наезжают на нашу страну. Сложно нам, конечно, но мы доказываем свою силу хоть
ПОСЛЕДНИЙ СТАРТ ТРЕТЬЯКОВА?
Правда, нашлась в этой бочке меда и ложка дегтя. Лидер сборной России Александр Третьяков, как и Никитина отстраненный МОК, сначала упал во время разбега, что сразу вывело его из борьбы за медали, а после окончания соревнований и вовсе дал понять, что думает о завершении карьеры.
«Какой-то очень неудачный год! Надеюсь, он скоро закончится. Я каждый год готов выступать. Давали бы возможность — ехал бы и ехал. А сейчас есть разные факторы. Возможно, это был мой последний старт в карьере. Так вот его закончил. Я же сказал — возможно. Я готов хоть до Олимпиады в Пекине ездить и дальше, но сейчас это не от меня зависит. Я решаю проблемы и по мере их поступления. Пока вопрос об участии в Олимпиаде передо мной не стоит. Это для меня не актуально, у меня пока другие дела. Встанет вопрос — буду думать об этом», — сказал Третьяков «Р-Спорт».