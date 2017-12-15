Отстраненная МОК Никитина — чемпионка Европы

Источник: РИА "Новости"

ВТОРОЕ ЗОЛОТО НИКИТИНОЙ

По традиции, чемпионат Европы в бобслее и скелетоне проходит в рамках одного из этапов Кубка мира — лучший из представителей Старого света объявляется победителем и так далее. Впрочем, Никитину, в отличие от серебряного и бронзового призера, эти условности никак не коснулись — россиянка показала абсолютно лучшее время по сумме двух попыток.

Для 25-летней Никитиной это второе европейское золото в карьере — первое она выиграла в 2013 году тоже в Австрии, но не в Инсбруке, а в Иглсе. Однако именно в этом сезоне ее карьера вышла на новый уровень — в ноябре она первый раз стала победительницей этапа Кубка мира, опередив всех в американском Парк-Сити. И вот новый успех. Тем обиднее пожизненное отстранение от Олимпиад, наложенное на Никитину комиссией Денниса Освальда. Международная же федерация бобслея и скелетона пока разрешает наказанным российским спортсменам принимать участие в соревнованиях.

«Хочу поздравить Елену Никитину с великолепной, блестящей победой. Она не дала ни одного шанса соперницам и не оставила сомнений в том, что на сегодняшний день является лучшей в мире как по разгону, так и по финишу. Елена справилась со всеми задачами. А самое главное, что на фоне того давления, которое было со стороны других стран, она доказала, что по-прежнему является сильнейшей спортсменкой мира. Это победа не всем врагам назло, а очередное доказательство того, что наши спортсмены чистые и лучшие в мире», — сказал ТАСС президент федерации бобслея России Александр Зубков.

Никита ТРЕГУБОВ | Источник: ИТАР-ТАСС

ОТРАВЛЕНИЕ — НЕ ПОМЕХА

Золото Никитиной — не единственная медаль, выигранная российскими скелетонистами в Инсбруке. У мужчин серебро взял Никита Трегубов. Попал он на пьедестал и в рамках этапа Кубка мира — быстрее него были только латыш Мартиньш Дукурс и кореец Юн Сун Бин. Этот успех тем более ценен, что накануне, по словам спортсмена, он отравился.

«Я собой очень доволен, потому что этой ночью отравился и не знал вообще, смогу ли выступать. Я не ем уже неизвестно сколько часов, слабость чувствуется. Но, несмотря на эту слабость, у меня все равно все получилось, поэтому очень рад! Ночью проснулся, мне стало плохо, я не спал часа три. Потом кое-как уснул, пару часов поспал и поехал на соревнования. Думал — как я вообще побегу, сил нет? Вообще ничего во мне не было — никакой энергии», — рассказал Трегубов агентству «Р-Спорт».

Коснулся спортcмен и олимпийских перспектив.

«Обидно, конечно, что российским спортсменам придется выступать в Пхенчхане без флага, ведь самое главное — это когда стоишь на пьедестале, играет твой гимн, поднимается твой флаг. От этого эмоций даже больше, чем когда приезжаешь и понимаешь, что ты первый! В такой сложной ситуации хочется доказывать свою силу на стартах! Обидно, что так без доказательств наезжают на нашу страну. Сложно нам, конечно, но мы доказываем свою силу хоть как-то. Ребятам, которых отстранили от Олимпиад, еще тяжелее. Но они все равно справляются!» — сказал Трегубов.

Александр ТРЕТЬЯКОВ | Источник: Reuters

ПОСЛЕДНИЙ СТАРТ ТРЕТЬЯКОВА?

Правда, нашлась в этой бочке меда и ложка дегтя. Лидер сборной России Александр Третьяков, как и Никитина отстраненный МОК, сначала упал во время разбега, что сразу вывело его из борьбы за медали, а после окончания соревнований и вовсе дал понять, что думает о завершении карьеры.