Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
Улюкаев отреагировал на вынесенный ему приговор
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Гамбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Леванте
Хоккей. Европа
19:30
Чехия4
Канада1
Хоккей. НХЛ
16.12
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
16.12
Нью-Джерси Дэвилз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
16.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
16.12
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Биатлон. Биатлон
16:15
Анси (Франция)
Спринт (М)
Хоккей. Европа
15:00
Финляндия4
Южная Корея1
Хоккей. НХЛ
16.12
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
Путь «Реала» к очередному трофею и еще 5 лучших матчей уик-энда
Отстраненная МОК скелетонистка РФ выиграла чемпионат Европы
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
21:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отстраненная МОК Никитина — чемпионка Европы

Россиянка Елена Никитина, отстраненная дисциплинарной комиссией МОК за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, выиграла чемпионат Европы.

Источник: РИА "Новости"

ВТОРОЕ ЗОЛОТО НИКИТИНОЙ

По традиции, чемпионат Европы в бобслее и скелетоне проходит в рамках одного из этапов Кубка мира — лучший из представителей Старого света объявляется победителем и так далее. Впрочем, Никитину, в отличие от серебряного и бронзового призера, эти условности никак не коснулись — россиянка показала абсолютно лучшее время по сумме двух попыток.

Для 25-летней Никитиной это второе европейское золото в карьере — первое она выиграла в 2013 году тоже в Австрии, но не в Инсбруке, а в Иглсе. Однако именно в этом сезоне ее карьера вышла на новый уровень — в ноябре она первый раз стала победительницей этапа Кубка мира, опередив всех в американском Парк-Сити. И вот новый успех. Тем обиднее пожизненное отстранение от Олимпиад, наложенное на Никитину комиссией Денниса Освальда. Международная же федерация бобслея и скелетона пока разрешает наказанным российским спортсменам принимать участие в соревнованиях.

«Хочу поздравить Елену Никитину с великолепной, блестящей победой. Она не дала ни одного шанса соперницам и не оставила сомнений в том, что на сегодняшний день является лучшей в мире как по разгону, так и по финишу. Елена справилась со всеми задачами. А самое главное, что на фоне того давления, которое было со стороны других стран, она доказала, что по-прежнему является сильнейшей спортсменкой мира. Это победа не всем врагам назло, а очередное доказательство того, что наши спортсмены чистые и лучшие в мире», — сказал ТАСС президент федерации бобслея России Александр Зубков.

Никита ТРЕГУБОВ | Источник: ИТАР-ТАСС

ОТРАВЛЕНИЕ — НЕ ПОМЕХА

Золото Никитиной — не единственная медаль, выигранная российскими скелетонистами в Инсбруке. У мужчин серебро взял Никита Трегубов. Попал он на пьедестал и в рамках этапа Кубка мира — быстрее него были только латыш Мартиньш Дукурс и кореец Юн Сун Бин. Этот успех тем более ценен, что накануне, по словам спортсмена, он отравился.

«Я собой очень доволен, потому что этой ночью отравился и не знал вообще, смогу ли выступать. Я не ем уже неизвестно сколько часов, слабость чувствуется. Но, несмотря на эту слабость, у меня все равно все получилось, поэтому очень рад! Ночью проснулся, мне стало плохо, я не спал часа три. Потом кое-как уснул, пару часов поспал и поехал на соревнования. Думал — как я вообще побегу, сил нет? Вообще ничего во мне не было — никакой энергии», — рассказал Трегубов агентству «Р-Спорт».

Коснулся спортcмен и олимпийских перспектив.

«Обидно, конечно, что российским спортсменам придется выступать в Пхенчхане без флага, ведь самое главное — это когда стоишь на пьедестале, играет твой гимн, поднимается твой флаг. От этого эмоций даже больше, чем когда приезжаешь и понимаешь, что ты первый! В такой сложной ситуации хочется доказывать свою силу на стартах! Обидно, что так без доказательств наезжают на нашу страну. Сложно нам, конечно, но мы доказываем свою силу хоть как-то. Ребятам, которых отстранили от Олимпиад, еще тяжелее. Но они все равно справляются!» — сказал Трегубов.

Александр ТРЕТЬЯКОВ | Источник: Reuters

ПОСЛЕДНИЙ СТАРТ ТРЕТЬЯКОВА?

Правда, нашлась в этой бочке меда и ложка дегтя. Лидер сборной России Александр Третьяков, как и Никитина отстраненный МОК, сначала упал во время разбега, что сразу вывело его из борьбы за медали, а после окончания соревнований и вовсе дал понять, что думает о завершении карьеры.

«Какой-то очень неудачный год! Надеюсь, он скоро закончится. Я каждый год готов выступать. Давали бы возможность — ехал бы и ехал. А сейчас есть разные факторы. Возможно, это был мой последний старт в карьере. Так вот его закончил. Я же сказал — возможно. Я готов хоть до Олимпиады в Пекине ездить и дальше, но сейчас это не от меня зависит. Я решаю проблемы и по мере их поступления. Пока вопрос об участии в Олимпиаде передо мной не стоит. Это для меня не актуально, у меня пока другие дела. Встанет вопрос — буду думать об этом», — сказал Третьяков «Р-Спорт».

Леонид Федун: "Предлагаю футбольную революцию"
Путь «Реала» к очередному трофею и еще 5 лучших матчей уик-энда
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Представлены эмблемы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в Пекине
«Чемпионат» назвал основных кандидатов на пост тренера «Ростова»
МОК примет решение по допуску россиян к ОИ до 28 декабря
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
«Барселона» разомнется перед класико: превью 16-го тура Примеры
Новости
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь