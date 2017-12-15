Зубков: Сборная России по скелетону показала достойный результат на ЧЕ

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Обладательницей золота стала Елена Никитина, серебро в активе Никиты Трегубова. «Две медали сборной России на чемпионате Европы в нынешних условиях — очень достойный результат, — подчеркнул Зубков. — Небольшой сбой получился у Александра Третьякова, мы на него очень рассчитывали. Была надежда, что у нас будет не две медали, а три, но грех жаловаться, потому что золотая и серебряная медали сборной России на чемпионате Европы — это великолепное выступление, я благодарю тренерский штаб и весь персонал, который готовил наших скелетонистов к чемпионату Европы».

Третьяков не смог квалифицироваться во вторую попытку, показав 36-й результат по итогам первого заезда. «Это спорт, человеческий фактор, нельзя ничего плохого сказать, — отметил Зубков. — Третьяков — достойный гонщик, он неоднократно доказывал, что является бойцом. Думаю, что Александр сделает необходимые выводы и после нового года достойно выступит на всех этапах Кубка мира».

Также Зубков высоко отозвался о серебряной медали Трегубова. «Никита прекрасно выступил, это яркий представитель нашего молодого поколения, — сказал он. — Трегубов растет, хорошо выступил на всех этапах Кубка мира, прошлогоднем чемпионате мира, в этом году он подтвердил свой статус на чемпионате Европы. Желаю Никите успехов во время дальнейших выступлений и, конечно же, на Олимпийских играх 2018 года, Трегубов этого достоин и, надеюсь, с этой задачей справится».