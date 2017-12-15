Скелетонист Трегубов завоевал серебро на чемпионате Европы в Австрии

По итогам двух заездов он показал результат 1 минута 46,52 секунды. Первое место занял латвиец Мартинс Дукурс (1.46,03). На третьем месте расположился немец Аксель Юнг, отставший от Дукурса на 0,97 секунды.

Владислав Марченков показал восьмой результат (+1,50). Александр Третьяков, отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, не смог квалифицироваться во вторую попытку, показав 36-й результат по итогам первого заезда.

В зачете этапа Кубка мира побуду одержал Дукурс, второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,15), Трегубов стал третьим. Таким образом, в активе 22-летнего россиянина серебро чемпионата Европы и бронза этапа Кубка мира.

Трегубов также является бронзовым призером чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2017.