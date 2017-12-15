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15:11 (мск), источник: ТАСС

Скелетонист Трегубов завоевал серебро на чемпионате Европы в Австрии

ТАСС, 15 декабря. Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Инсбруке в рамках пятого этапа розыгрыша Кубка мира.

По итогам двух заездов он показал результат 1 минута 46,52 секунды. Первое место занял латвиец Мартинс Дукурс (1.46,03). На третьем месте расположился немец Аксель Юнг, отставший от Дукурса на 0,97 секунды.

Владислав Марченков показал восьмой результат (+1,50). Александр Третьяков, отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, не смог квалифицироваться во вторую попытку, показав 36-й результат по итогам первого заезда.

В зачете этапа Кубка мира побуду одержал Дукурс, второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,15), Трегубов стал третьим. Таким образом, в активе 22-летнего россиянина серебро чемпионата Европы и бронза этапа Кубка мира.

Трегубов также является бронзовым призером чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2017.

Соревнования в Инсбруке завершатся 17 декабря.

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