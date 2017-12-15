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14:19 (мск), источник: ТАСС

Скелетонист Третьяков не квалифицировался во вторую попытку на чемпионате Европы в Австрии

ТАСС, 15 декабря. Российский скелетонист Александр Третьяков не сумел квалифицироваться во вторую попытку на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Инсбруке в рамках пятого этапа розыгрыша Кубка мира.

По итогам первого заезда он не попал в число 20 лучших спортсменов, которые вышли во вторую попытку. Скелетон Третьякова вышел из колеи при стартовом разгоне, в результате чего спортсмен упал, но в итоге продолжил заезд и показал 36-е время (56,69 секунды).

Лучший результат в первой попытке у Мартинса Дукурса из Латвии (53,15), вторым стал южнокореец Юн Сун Бин (53,22). Россиянин Никита Трегубов расположился на третьей строчке (53,31). Еще один россиянин Владислав Марченков показал 13-е время (54,00). Вторые заезды у скелетонистов пройдут позднее в пятницу.

Ранее Третьяков решением Международного олимпийского комитета был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, его результаты в Сочи аннулированы. Позже Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила спортсмена на основании решения комиссии МОК. В первый день декабря IBSF сняла отстранение из-за недостаточного количества доказательств вины спортсмена, а также из-за отсутствия на тот момент мотивировочной части решения МОК.

Соревнования в Инсбруке завершатся 17 декабря.

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