Третьяков: Таких падений на старте, как на ЧЕ, никогда со мной не случалось

Источник: РИА "Новости"

Скелетон лидера сборной России вышел из колеи при стартовом разгоне, после чего Третьяков упал и с большим трудом смог продолжить заезд, заняв последнее место и не попав в число участников второй попытки.

«Второй этап подряд у меня случаются проблемы на старте. В Винтерберге я вылетел из колеи, но сейчас все было очень жестко — впервые в карьере со мной произошло подобное! В тот момент испытал обиду, куча нехороших слов была в голове», — сказал Третьяков.

Третьяков в ноябре был признан комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда, занимающейся перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранен от участия в Играх в любом статусе, а также лишен золотой медали, завоеванной на Играх-2014.

На вопрос, могла ли сказаться на его выступлении нервозность, россиянин ответил: «Не знаю. Какой-то очень неудачный год. Надеюсь, он скоро закончится».