Российские скелетонисты и бобслеисты вступают в борьбу за медали ЧЕ в Иглсе

Источник: РИА "Новости"

Сборная России смогла подойти к соревнованиям в оптимальном составе, несмотря на проблемы, преследующие команду в нынешнем сезоне. В ноябре комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, рассмотрела дела 13 российских бобслеистов и скелетонистов и уже вынесла вердикт по 12 из них — все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Отстранение снято

Наказанием для россиян стало пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом статусе. Их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы. В числе 12 наказанных МОК российских спортсменов оказались бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Ольга Стульнева (все завершили карьеру), Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, а также скелетонисты Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, Александр Третьяков и Сергей Чудинов, завершивший карьеру. Решение по делу Алексея Воеводы пока не обнародовано.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) незамедлительно принимала решения о временном отстранении всех российских бобслеистов и скелетонистов после публикаций решений МОК. Из-за недопуска IBSF Никитина и Третьяков были вынуждены пропустить третий этап Кубка мира в канадском Уистлере, причем россиянка на тот момент была лидером общего зачета турнира. А Зубкову, после завершения карьеры ставшему президентом Федерации бобслея России, IBSF запретила присутствовать на соревнованиях в любом качестве.

Российская сторона подала протест на временное отстранение, слушания прошли 1 декабря в Мюнхене, и в итоге федерация сняла с россиян недопуск, сочтя, что «на данный момент нет достаточных доказательств для отстранения». IBSF объявила, что вынесет решения после получения от МОК мотивировочной части — пока она опубликована только по делам Зубкова и Третьякова.

Скелетонисты в числе фаворитов

Скелетонисты проведут гонки в первый день чемпионата Европы — в пятницу. Российские спортсмены входят в число фаворитов — Третьяков и Никита Трегубов в нынешнем сезоне уже становились призерами этапов Кубка мира, а Никитина была победительницей в американском Парк-Сити. После снятия отстранения на минувшей неделе россиянка финишировала третьей на этапе в немецком Винтерберге.

«Эта медаль — особенная! Во-первых, у меня никогда на этой трассе ничего не получалось. Всегда замыкала двадцатку, а тут стала третьей. Я рада очень! К тому же для меня вообще сейчас выступать — большое счастье после этого пропуска этапа Кубка мира! Я не знаю, что будет дальше, так что пока наслаждаюсь каждым заездом», — заявила спортсменка «Р-Спорт» после соревнований.

В состав сборной вернулась еще одна спортсменка, с которой было снято отстранение — Мария Орлова, начавшая сезон в Интерконтинентальном кубке. В Иглсе должна была также выступить чемпионка мира среди юниоров сезона-2016/17 Юлия Канакина, проведшая четыре первых гонки Кубка мира. Спортсменка провела на австрийской трассе тренировку, однако была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях из-за травмы.

«Пока не знаю, насколько серьёзно повреждение, МРТ покажет. Это или спазм, или я потянула ногу при беге. Я остаюсь в расположении сборной. Мы сейчас делаем много процедур всевозможных, надеюсь, что в скором времени все будет хорошо», — сказала Канакина «Р-Спорт». В Иглсе также выступят Рената Хузина и Владислав Марченков, участники четырёх первых этапов Кубка мира.

В прошлом сезоне на чемпионате Европы российские бобслеисты выиграли одну серебряную медаль — награду завоевал экипаж Надежды Сергеевой в гонке женских двоек. На этот раз у сборной России есть все шансы улучшить этот результат на знакомой и обкатанной трассе в Иглсе. Тем более на счету лидера команды Александра Касьянова в нынешнем сезоне уже есть победа в четверках, одержанная на этапе в Уистлере.