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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Труненков: Жду, когда из МОК приедут за медалью. Мы их встретим

Знаменитый бобслейный разгоняющий — о выступлении на Олимпиаде без флага и желании доказать, что российский спорт — самый чистый.

Источник: AFP 2017

Бывший российский бобслеист Дмитрий Труненков, выигравший олимпийское золото Сочи в экипаже Александра Зубкова, а ныне являющийся начальником главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», поделился мнением о выступлении сборной России под олимпийским флагом на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, поддержал спортсменов и отметил, что не собирается отдавать свою медаль в МОК.

— Конечно, мне очень больно от того, что было принято такое решение. То, что сейчас происходит с нашими спортсменами, очень жестоко — выступать без флага, гимна, национальной формы. Сам я никогда в такой роли не был, но считаю, что атлеты обязательно должны ехать на Игры. И доказать, что они на самом деле сильны, проделали очень большую работу. Конечно, они должны выступать. Я их поддерживаю.

— Ваш бывший товарищ по команде Алексей Воевода отметил, что поймет тех, кто поедет, но еще больше будет уважать отказавшихся от выступления. Ваша позиция?

— Тяжело судить тех, кто решит выступать под олимпийским флагом. Проделана большая работа. Для кого-то это первые Игры, для кого-то, напротив, последние в карьере. Финальный аккорд, возможность себя показать. Мы должны доказать всем, что российский спорт самый чистый.

— Наш знаменитый биатлонист Сергей Чепиков сказал «СЭ», что спортсменам после окончательного разрешения вопроса с поездкой на Олимпиаду станет морально легче. Согласны?

— Да. Готовиться в таких условиях очень тяжело, почти невозможно. Мне легче, я уже завершил карьеру. А ребята, которые сейчас находятся на Кубках мира, испытывают огромное давление. Порой неадекватное поведение других команд и болельщиков. В такой обстановке соревноваться сложно. А когда появляется ясность, приходит у уверенность.

— Надо ли оспаривать санкции МОК и комиссии Освальда в CAS?

— Безусловно. Иски уже поданы, идет работа по оправданию спортсменов. Потому что выдвинутые против них обвинения полностью голословны, без каких-либо доказательств. И мы обязательно должны отстоять свои права.

— Вы поддерживаете связь с партнерами после завершения карьеры?

— Не забываю о бобслее — смотрю соревнования, встречаюсь с ребятами, приезжаю на трассу, периодически сажусь в боб. Меня с удовольствием в нем катают. Сборная России провела флешмоб на этапе Кубка мира — я их полностью поддерживаю. Считаю, правда действительно за нами.

Боб четверки Александра Зубкова с разгоняющим Дмитрием Труненковым | Источник: AFP 2017

— По каким причинам вы решили поучаствовать в проекте «Экскурсия со спортсменом», проводимой музеем спорта?

— Всегда люблю общаться с детьми. Очень здорово, что ребята интересуются спортом, и очень важно рассказать им, как достаются победы. Что это огромный и тяжелый труд. К тому же, я никогда не был в музее спорта, очень здорово здесь очутиться.

— Вы пришли на проект с золотой медалью Сочи. Многие российские спортсмены уже сказали, что не вернут в МОК награды, которых их лишила комиссия Освальда.

— Я тоже. Пока отобрать ее никто не пробовал, но я жду, пусть приезжают. Мы их встретим (смеется).

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