Сборная РФ по бобслею и скелетону смогла проявить себя в непростых условиях Винтерберга

Россияне завоевали только одну медаль — с бронзой возвращается из Германии скелетонистка Елена Никитина. Совсем немного не дотянулся до пьедестала почета Александр Третьяков, также выступающий в скелетоне. Небольшая ошибка на старте первого заезда опустила его на четвертое место, а второй был отменен из-за сильного затяжного снегопада, засыпавшего трассу. Экипаж боба-двойки Александр Касьянов/ Алексей Пушкарев после первого заезда шел на второй позиции, но в итоге во многом из-за сильной метели откатился на шестое место.

«Я очень рада, что мне удалось сломать печальную до этого дня статистику своих не совсем удачных выступлений в Винтерберге, — отметила в беседе с ТАСС Никитина. — Дальше будет еще лучше. Действительно, я очень довольна. После первой попытки очень хотелось удержаться на первой позиции, но все равно все хорошо получилось».

За всю историю выступлений в Винтерберге Никитина ни разу не поднималась выше 10-го места. На последнем чемпионате Европы, который проходил здесь же, в Винтерберге, россиянка показала 18-й результат.

«Могу сказать, что эта бронза завоевана вопреки обстоятельствам, — продолжила скелетонистка. — Все эти трудности только меня подстегивают. Если бы не было всего этого, я, может, сейчас плелась за пределами первой десятки. Теперь я как следует настраиваюсь на чемпионат Европы, который начнется через неделю».

Касьянов недоволен качеством очистки трассы

Двойка Касьянова также добилась для себя максимального результата (раньше выше девятого места в Винтерберге этот спортсмен не поднимался).

«Я не могу сказать, что мною были допущены ошибки, просто снежная погода внесла свои коррективы, — рассказал спортсмен ТАСС. — Да и немцы постарались для своих. Организаторы, конечно, не виноваты, что снег усилился, когда подошло время нашего второго заезда, но чистить снег на стартовой площадке можно по-разному. Нормальная для них практика, ничего удивительного».

«Но если рассматривать показанный результат, то мы выступили сегодня хорошо. Эта трасса относится к разряду простых, где 80 процентов успеха зависит от стартового разгона», — заключил спортсмен.

Соперники злорадствуют

Ранее Никитина, Третьяков, Касьянов, Пушкарев и Ильвир Хузин решением Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты в Сочи-2014 аннулированы. Позже Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила этих спортсменов на основании решения комиссии МОК. В первый день декабря IBSF сняла отстранение из-за недостаточного количества доказательств вины спортсменов и отсутствии мотивировочной части решения МОК. Российской пятерке вернули возможность выступать за рубежом, однако соревноваться им приходится в очень сложных психологических условиях.

«Наши спортсмены — большие молодцы, — заявил в беседе с ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков. — В такой ситуации представители другой страны опустили бы руки, а россияне выходят и доказывают силу отечественного спорта. Особенно тяжело выступать скелетонистам, когда некоторые наши соперники открыто злорадствуют. В бобслее коллектив более дружный, но все равно непросто выступать в условиях, когда чужие болельщики кричат обидные слова в наш адрес».

«Отношение ко мне моих соперниц особо не меняется в последние дни, но это их право, — заметила Никитина. — У многих мозг промыт всем этим антироссийским негативом настолько, что все верят. Практически все верят, даже те, кто раньше нам улыбался, могут сейчас пройти рядом и не поздороваться. Но ничего страшного в этом нет — нам нужно выходить на трассу, делать свою работу и завоевывать медали».

Не считает правильным жаловаться на негативное отношение ряда соперников и Третьяков, который из-за отстранения был вынужден пропустить предыдущий этап Кубка мира в канадском Уистлере.

«Не считаю, что мой вынужденный пропуск этапа Кубка мира в Канаде как-то напрямую сказывается на моей форме, — признался он. — В том же Уистлере я неплохо тренировался, только в соревнованиях не участвовал. Приехали в Винтерберг, и здесь у меня была возможность полноценно тренироваться, так как почти сразу допустили. А про то, в каком состоянии я нахожусь сейчас после всех этих отстранений и наказаний, я не хочу говорить».

«Это одно, а выступления — совершенно другое. Я профессиональный спортсмен, и обязан от всего абстрагироваться, чтобы добиться высокого результата. Приехал сюда не для того, чтобы плакаться кому-то и нервничать», — заключил собеседник ТАСС.