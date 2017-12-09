Касьянов: Немцы намеренно плохо почистили трассу перед стартом бобслеистов РФ

Первенствовали в заезде Клемент Брахер и Михаэль Куонен из Швейцарии, вторыми стали канадцы Крис Спринг и Нэвилл Райт, третьими — немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис (немцы ниже по дополнительным показателям). После первого заезда Касьянов с разгоняющим Алексеем Пушкаревым занимали второе место, уступая только канадцам Нику Полониато и Ласкеллесу Брауну. За несколько минут до старта экипажа Касьянова во втором заезде над трассой начался сильнейший снегопад, который утих сразу после окончания соревнований.
«Я не могу сказать, что сегодня мною были допущены ошибки, просто снежная погода внесла свои коррективы, — заметил Касьянов. — Да и немцы постарались для своих. Организаторы, конечно, не виноваты, что снег усилился, когда подошло время нашего второго заезда, но чистить снег на стартовой площадке можно по-разному. Нормальная для них практика, ничего удивительного».
«Но если рассматривать показанный результат, то мы выступили сегодня хорошо. Эта трасса относится к разряду простых, где 80 процентов успеха зависит от стартового разгона», — подытожил собеседник ТАСС.
До сегодняшнего дня лучшим результатом для Касьянова в бобах-двойках на трассе в Винтерберге было девятое место, которое он занял в прошлом сезоне.