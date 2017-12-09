Касьянов: Немцы намеренно плохо почистили трассу перед стартом бобслеистов РФ

Первенствовали в заезде Клемент Брахер и Михаэль Куонен из Швейцарии, вторыми стали канадцы Крис Спринг и Нэвилл Райт, третьими — немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис (немцы ниже по дополнительным показателям). После первого заезда Касьянов с разгоняющим Алексеем Пушкаревым занимали второе место, уступая только канадцам Нику Полониато и Ласкеллесу Брауну. За несколько минут до старта экипажа Касьянова во втором заезде над трассой начался сильнейший снегопад, который утих сразу после окончания соревнований.

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«Я не могу сказать, что сегодня мною были допущены ошибки, просто снежная погода внесла свои коррективы, — заметил Касьянов. — Да и немцы постарались для своих. Организаторы, конечно, не виноваты, что снег усилился, когда подошло время нашего второго заезда, но чистить снег на стартовой площадке можно по-разному. Нормальная для них практика, ничего удивительного».

«Но если рассматривать показанный результат, то мы выступили сегодня хорошо. Эта трасса относится к разряду простых, где 80 процентов успеха зависит от стартового разгона», — подытожил собеседник ТАСС.