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11:28 (мск), источник: ТАСС

Российские саночники единогласно проголосовали за выступление на ОИ-2018

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту единогласно приняла решение выступать на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Источник: Reuters

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

«Спортсмены, которые сейчас находятся на этапе Кубка мира в Канаде, провели собрание и единогласно приняли решение ехать в Южную Корею, — сказала Гарт. — Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта».

По словам Гарт, Федерация сделает все, чтобы спортсмены не имели никаких проблем ни при подготовке к ОИ-2018, ни во время самой Олимпиады.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Окончательное решение будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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