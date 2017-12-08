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19:22 (мск), источник: ТАСС

Южнокореец Юн Сун Бин победил на этапе КМ по скелетону в Германии, Третьяков — четвертый

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял четвертое место в соревнованиях скелетонистов на четвертом этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Из-за сильного снегопада организаторы решили не проводить вторые заезды, победитель определился по итогам первой попытки.

Третьяков показал время 57,01 секунды. Первое место занял представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (56,62), второе — латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,06), третье — канадец Дэйв Гречишин (+0,26).

Владислав Марченков стал восьмым (+0,74), Никита Трегубов — 14-м (+0,92).

Третьяков является бронзовым призером Игр-2010 в Ванкувере. В сезоне-2008/09 он выиграл Кубок мира. Также он является чемпионом мира — 2013, четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.

Ранее российские скелетонисты Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова и Елена Никитина решением Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты в Сочи аннулированы. Позже Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила российских скелетонистов на основании решения комиссии МОК. В первый день декабря IBSF сняла отстранение из-за недостаточного количества доказательств вины спортсменов и отсутствии мотивировочной части решения МОК.

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится 12 декабря.

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