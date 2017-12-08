Южнокореец Юн Сун Бин победил на этапе КМ по скелетону в Германии, Третьяков — четвертый

Третьяков является бронзовым призером Игр-2010 в Ванкувере. В сезоне-2008/09 он выиграл Кубок мира. Также он является чемпионом мира — 2013, четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.

Ранее российские скелетонисты Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова и Елена Никитина решением Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты в Сочи аннулированы. Позже Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила российских скелетонистов на основании решения комиссии МОК. В первый день декабря IBSF сняла отстранение из-за недостаточного количества доказательств вины спортсменов и отсутствии мотивировочной части решения МОК.