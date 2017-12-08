Россиянка Никитина стала третьей на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

Ранее российские скелетонисты Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова и Елена Никитина решением Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты в Сочи аннулированы. Позже Международная федерация бобслея и скелетона IBSF временно отстранила российских скелетонистов на основании решения комиссии МОК. В первый день декабря IBSF сняла отстранение из-за недостаточного количества доказательств вины спортсменов и отсутствии мотивировочной части решения МОК.