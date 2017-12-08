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15:04 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Никитина стала третьей на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Победила немка Жаклин Леллинг с результатом 1 минута 55,86 секунды. Второе место у канадской спортсменки Элизабет Ватж (+0,24 секунды). Отставание россиянки составило 0,25 секунды.

Ранее российские скелетонисты Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова и Елена Никитина решением Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты в Сочи аннулированы. Позже Международная федерация бобслея и скелетона IBSF временно отстранила российских скелетонистов на основании решения комиссии МОК. В первый день декабря IBSF сняла отстранение из-за недостаточного количества доказательств вины спортсменов и отсутствии мотивировочной части решения МОК.

Никитина 19 ноября победила на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити, но из-за отстранения пропустила этап в канадском Уистлере.

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится 12 декабря.

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