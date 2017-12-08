Третьяков и Касьянов стартуют на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Германии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Собчак прокомментировала выдвижение Путина в президенты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль Канадиенс0
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз1
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Йорк Айлендерс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Футбол. Еврокубки
7.12
Вильярреал0
Маккаби Тель-Авив1
Футбол. Еврокубки
7.12
Славия Пр0
Астана1
Футбол. Еврокубки
7.12
Динамо К4
Партизан1
Футбол. Еврокубки
7.12
Янг Бойз2
Скендербеу1
Футбол. Еврокубки
7.12
Хоффенхайм1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
7.12
Истанбул ББ2
Брага1
Футбол. Еврокубки
7.12
Аустрия В0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
7.12
Риека2
Милан0
Футбол. Еврокубки
7.12
Аталанта1
Лион0
Футбол. Еврокубки
7.12
Аполлон0
Эвертон3
Футбол. Еврокубки
7.12
Злин0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
7.12
Копенгаген2
Шериф0
Хоккей. КХЛ
7.12
Спартак0
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
7.12
Йокерит0
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
7.12
Торпедо НН4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
7.12
Северсталь5
Слован3
Хоккей. КХЛ
7.12
Югра0
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
7.12
Авангард4
Лада2
Все события
Бах прокомментировал заявление Путина по решению МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
00:32 (мск), источник: ТАСС

Третьяков и Касьянов стартуют на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Германии

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 8 декабря. /ТАСС/. Этап Кубка мира по биатлону и скелетону стартует в пятницу на трассе в немецком Винтерберге. В заездах примут участие российские спортсмены, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр за нарушения антидопинговых правил.

В первый день декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, наложенное после решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Причиной для снятия отстранения стало недостаточное количество доказательств вины российских спортсменов и отсутствие мотивировочной части решения МОК.

Многие отстраненные МОК российские спортсмены уже выступали в нынешнем сезоне на кубковых этапах, которые прошли в Северной Америке — американских Лейк-Плэсиде и Парк-Сити, а также канадском Уистлере. При этом бобслейной четверке Касьянова с разгоняющими Пушкаревым, Хузиным и Василием Кондратенко в конце ноября удалось победить на этапе в Уистлере, хотя в общем зачете бобов-четверок российский экипаж занимает лишь шестое место.

После трех стартов в мужском бобслее в зачете двоек лидирует канадец Джастин Криппс, четверок — Йоханнес Лохнер из Германии. В женском бобслее первенство пока у двукратной олимпийской чемпионки Кайли Хамфрис из Канады.

В скелетоне на счету Александра Третьякова третье место в Лейк-Плэсиде, тогда как Никита Трегубов, у которого остаются шансы выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане, занял второе место в Уистлере, уступив лишь лидеру сезона — Юн Сун Бину из Южной Кореи. Елена Никитина же победила в Парк-Сити, однако из-за отстранения пропустила этап в Уистлере. Лидирует в общем зачете в женском скелетоне Жаклин Лёллинг из Германии.

Рекордные 26 стран

Соревнования в Винтерберге пройдут в течение трех дней. В пятницу состоятся заезды в скелетоне, в субботу — у бобслеисток и мужских бобов-двоек. Завершится этап соревнованиями бобов-четверок в воскресенье.

В этапе примут участие спортсмены из 26 стран, что является рекордом. Заявлены 23 женские бобслейные команды, 33 мужские двойки и 30 четверок, а также 34 скелетониста и 29 скелетонисток. Впервые в истории Кубка мира на старт выйдет бобслеистка из Ямайки — 32-летняя Джазмин Фенлатор, которая ранее выступала в составе сборной США, в том числе и на Олимпиаде в Сочи, где она показала 11-й результат.

В стартовый протокол соревнований по скелетону внесены Третьяков, Трегубов и Владислав Марченков, а также Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина. Полный состав участников субботних и воскресных заездов бобслеистов станет известен позднее.

Трасса в Винтерберге в воскресенье отмечает 40-летний юбилей. Винтерберг — зимний курорт в центре Германии (земля Северная Рейн-Вестфалия), где расположены несколько спортивных объектов, а также популярный парк развлечений для летнего отдыха. Здесь регулярно проходят кубковые этапы по бобслею, скелетону и санному спорту.

В 2015 году Винтерберг принял чемпионат мира по бобслею и скелетону, где Александр Третьяков занял второе место, уступив Мартинсу Дукурсу из Латвии, а сборная России стала третьей в смешанной командной эстафете.

 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Россия будет в 1-й корзине дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Первые эстафетные гонки сезона пройдут на этапе в Хохфильцене
ЦСКА одержал девятую победу в 11 матчах Евролиги
Спорт-Экспресс
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь