Третьяков и Касьянов стартуют на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Германии

В первый день декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, наложенное после решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Причиной для снятия отстранения стало недостаточное количество доказательств вины российских спортсменов и отсутствие мотивировочной части решения МОК.

Многие отстраненные МОК российские спортсмены уже выступали в нынешнем сезоне на кубковых этапах, которые прошли в Северной Америке — американских Лейк-Плэсиде и Парк-Сити, а также канадском Уистлере. При этом бобслейной четверке Касьянова с разгоняющими Пушкаревым, Хузиным и Василием Кондратенко в конце ноября удалось победить на этапе в Уистлере, хотя в общем зачете бобов-четверок российский экипаж занимает лишь шестое место.

После трех стартов в мужском бобслее в зачете двоек лидирует канадец Джастин Криппс, четверок — Йоханнес Лохнер из Германии. В женском бобслее первенство пока у двукратной олимпийской чемпионки Кайли Хамфрис из Канады.

В скелетоне на счету Александра Третьякова третье место в Лейк-Плэсиде, тогда как Никита Трегубов, у которого остаются шансы выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане, занял второе место в Уистлере, уступив лишь лидеру сезона — Юн Сун Бину из Южной Кореи. Елена Никитина же победила в Парк-Сити, однако из-за отстранения пропустила этап в Уистлере. Лидирует в общем зачете в женском скелетоне Жаклин Лёллинг из Германии.

Рекордные 26 стран

Соревнования в Винтерберге пройдут в течение трех дней. В пятницу состоятся заезды в скелетоне, в субботу — у бобслеисток и мужских бобов-двоек. Завершится этап соревнованиями бобов-четверок в воскресенье.

В этапе примут участие спортсмены из 26 стран, что является рекордом. Заявлены 23 женские бобслейные команды, 33 мужские двойки и 30 четверок, а также 34 скелетониста и 29 скелетонисток. Впервые в истории Кубка мира на старт выйдет бобслеистка из Ямайки — 32-летняя Джазмин Фенлатор, которая ранее выступала в составе сборной США, в том числе и на Олимпиаде в Сочи, где она показала 11-й результат.

В стартовый протокол соревнований по скелетону внесены Третьяков, Трегубов и Владислав Марченков, а также Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина. Полный состав участников субботних и воскресных заездов бобслеистов станет известен позднее.

Трасса в Винтерберге в воскресенье отмечает 40-летний юбилей. Винтерберг — зимний курорт в центре Германии (земля Северная Рейн-Вестфалия), где расположены несколько спортивных объектов, а также популярный парк развлечений для летнего отдыха. Здесь регулярно проходят кубковые этапы по бобслею, скелетону и санному спорту.