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12:56 (мск), источник: ТАСС

Саночник Павличенко готов ехать на ОИ под олимпийским флагом, так как у него нет выбора

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель чемпионата мира 2015 года по санному спорту россиянин Семен Павличенко готов выступать на Играх в Южной Корее под олимпийским флагом, потому что его лишили выбора. Об этом Павличенко сообщил ТАСС.

Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, смогут выступить на играх в нейтральном статусе.

«Спортсмены, для которых Олимпиада является главным стартом в жизни, сейчас находятся в безвыходной ситуации, — подчеркнул Павличенко. — У нас нет выбора, поэтому, судя по всему, мне придется выступать в Южной Корее под нейтральным флагом. Конечно, если бы мы ехали туда под флагом своей страны, то было бы в миллион раз приятней. Но мы заложники произошедшего и не виноваты во всем случившемся».

«Ну что теперь поделать, выйдем и помашем всем белым флагом. Это уже какая-то не Олимпиада для нас будет, а олимпийская тренировочная неделя. Много говорить на эту тему и не хочется», — заключил собеседник агентства.

Павличенко, выступавший на Играх-2014 в Сочи, имеет в этом сезоне одну победу на этапах Кубка мира, ему не было равных на стартовом этапе в австрийском Иглсе.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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