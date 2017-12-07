Саночник Павличенко готов ехать на ОИ под олимпийским флагом, так как у него нет выбора

Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, смогут выступить на играх в нейтральном статусе.

«Спортсмены, для которых Олимпиада является главным стартом в жизни, сейчас находятся в безвыходной ситуации, — подчеркнул Павличенко. — У нас нет выбора, поэтому, судя по всему, мне придется выступать в Южной Корее под нейтральным флагом. Конечно, если бы мы ехали туда под флагом своей страны, то было бы в миллион раз приятней. Но мы заложники произошедшего и не виноваты во всем случившемся».

«Ну что теперь поделать, выйдем и помашем всем белым флагом. Это уже какая-то не Олимпиада для нас будет, а олимпийская тренировочная неделя. Много говорить на эту тему и не хочется», — заключил собеседник агентства.

Павличенко, выступавший на Играх-2014 в Сочи, имеет в этом сезоне одну победу на этапах Кубка мира, ему не было равных на стартовом этапе в австрийском Иглсе.