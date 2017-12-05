Алексей Воевода: Уже не верю в принципы олимпизма

Источник: Спорт-Экспресс

— Следили за разбирательствами дела российских бобслеистов в комиссии Освальда?

— Безусловно. Это же мои партнеры по команде, и если дело касается кого-то из них, то оно касается и меня. Решение считаю совершенно необоснованным. Это какой-то сюрреализм. Давайте посмотрим на вопрос с той стороны, что МОК — это общественная организация, и внутри нее сейчас идут слушания. На них принимаются незаконные решения о пожизненном отстранении. По каким критериям? По тезисам, которые не подтверждены? Тем, кто завершил карьеру, уже все равно. Но ведь есть спортсмены, которые еще хотят выступать. Да и вот так взять и аннулировать то, что ты честным трудом завоевал — это неправильно. Я держал связь с ребятами. Здорово, что после принятия этого решения Александр Касьянов сказал, что он докажет силу российского бобслея — и выиграл этап Кубка мира. А на бобах было написано «Правда за нами». Ребята — настоящие патриоты, и случившееся их не сломило, а раззадорило.

РОДЧЕНКОВ — «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».

— Российских спортсменов на заседании, по их словам, не стали слушать.

— Меня это не удивило. Когда все это началось два года назад, я сказал — будут еще доклады, Макларена, кого-то еще, постоянно будут выливать негатив. Что мы сейчас и видим. Это давление в рамках информационной войны, которую против нас ведут уже давно. После публикации в New York Times, где некий Родченков что-то там придумал — пробы, какая-то фармакология, мы все посмеялись. Это было как фильм «Чокнутый профессор», комедия. А на основе этого вдруг сформировались обвинительные тезисы. И сейчас маховик раскрутился настолько, что сборную страны могут отстранить от участия в Олимпийских играх — это как?

— Как защищаться нашим атлетам, что делать дальше?

— Когда спортсмен сдает допинг-пробу, закрывает баночки, расписывается вместе с допинг-офицером в протоколе, то его ответственность — до того момента, как он закрыл бокс с этими двумя банками. Да даже когда у спортсменов находят допинг, их дисквалифицируют на несколько лет. Почему же сейчас 25 человек навсегда лишили права выступать на Играх? Это не по-спортивному. Когда Зубков и Третьяков побеждали в Сочи, ни у кого не возникало сомнений в закономерности этих результатов. Потому что наши бобслеисты и скелетонисты никогда не были замешаны ни в каких допинговых скандалах. Изучите историю. Представьте — вы постоянно выступаете на этапах Кубка мира за рубежом, а потом приезжаете на домашнюю Олимпиаду за неделю до старта. Какой вменяемый спортсмен в такой ситуации будет что-то использовать? Это абсурд! Логики никакой. И такие антироссийские решения, конечно, будут оспорены в самых разных инстанциях.

— Создается впечатление, что Россия и МОК сейчас разговаривают на разных языках. Возможно ли преодолеть эту пропасть?

— Честно говоря, принципов, которые изначально закладывались в олимпийское движение, уже нет. МОК и ВАДА стали инструментами политического давления, о чем сами открыто говорят. Правильно сказала Яна Романова — что лучше выкинет медаль Сочи на помойку, чем отдаст этой организации. Это сказал человек, который очень долго мечтал об этой награде, шел к ней! Такова глубина внутреннего возмущения. С позиции спортсмена скажу, что я уже не верю в принципы олимпизма. Вообще не верю.

— А ваши медали?

— Я уже говорил — пусть приезжают и попробуют забрать. Ни Легков, ни Зубков, ни кто-то другой из тех, кто вовлечен в эту вакханалию, не собирается отдавать свои медали, выигранные абсолютно честно.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ — ПЛЕВОК В ЛИЦО СТРАНЕ.

— Наш легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов сегодня сказал «СЭ», что «если Россию не пустят на Игры, Кубертену пора подниматься из гроба».

— Полностью его поддерживаю. Выступать на Олимпиаде без флага страна не может. Какие-то отдельные спортсмены могут поехать, и их можно понять. Но как это воспримет общество, насколько это верно, вопрос спорный. Если человек здесь родился и вырос, государство тратило деньги на его подготовку. Олимпийский спорт — это профессия, ребята получают зарплату, премии за хорошие выступления. Для тех, кто выступает в неолимпийских дисциплинах, флаг и гимн — это идея. А олимпизм эту идею уже потерял. Те решения, которые сейчас выносит МОК, к олимпизму не имеют никакого отношения. Пьер де Кубертен говорил, что олимпийского движения не станет, когда в него придут политика и бизнес. Верю, что в конце концов будет принято честное решение и тем, кто попирал права спортсменов, придется извиняться.

— Какой вариант для вас более приемлем — если поедут все, но без флага, или часть, но в качестве сборной России?

— Никакой. Допустить всех под нейтральным флагом — плевок в лицо стране. Если допустить команду в усеченном составе, отдать этот вопрос на откуп федерациям и потихонечку на них надавить, пока никто не видит — это дискриминация отдельных спортсменов. Ни тот ни другой варианты, как мне кажется, неприемлемы. Конечно, лучше бы, чтобы этого вообще не происходило, был мир во всем мире. Но идет, к сожалению, эта возня, причем не с сегодняшнего дня.

— Где, по вашему мнению, корни всего происходящего сейчас?

— Здесь стремились нанести удар в максимально уязвимое место, а Олимпиада сплотила всех граждан нашей страны. Она показала всем современную, добрую, приветливую Россию. Мы обещали провести лучшие Игры — и провели. Ни у кого не возникло и толики сомнения. Но вдруг возникает какой-то странный скандал. Основанный на показаниях странного человека, которого здесь уволили с работы. А ведь несколько лет на его назначении настаивала ВАДА. Зачем? Вопросы не к нам. Это, повторюсь, какой-то сюрреализм. Я даже представить не мог, что такое может произойти. А сейчас участвую в этом и даю вам интервью. Причем описывать слова сумасшедшего и его позицию мне сложно, потому что у меня стабильная психика. И описывать умозаключения человека, который, похоже, постоянно находится в каком-то измененном состоянии сознания, невозможно. А когда это является базой для обвинений в адрес целой страны… И теперь, чтобы была выполнена дорожная карта и на соревнования поехали паралимпийцы, государство должно признать то, чего не было.

— Они вообще оказались заложниками ситуации.