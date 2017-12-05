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В Великобритании выступили против российского флага на Олимпиаде-2018

Российских спортсменов можно допустить до зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Такое мнение высказал член сборной Великобритании по бобслею Джон Джексон. Его слова во вторник, 5 декабря, приводит Sky News.

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«Если спортсмены смогут доказать, что они не участвовали в допинговой схеме, то они могут выступить на Олимпиаде-2018, но только под нейтральным флагом. Российского флага не должно быть в Пхенчхане», — сказал Джексон.

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Британский бобслеист получит бронзовую медаль Игр-2014 в Сочи после лишения россиян золотой награды. Он признался, что плакал от счастья и не мог подобрать слов после соответствующего решения Международного олимпийского комитета (МОК). «Моя жена позвонила мне, чтобы поздравить с медалью, а я не знал, что ей ответить. Я просто сел и заплакал», — сказал он.

В ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте.

Таким образом, в активе россиян осталось девять золотых медалей, вследствие чего сборная команда лишилась первого места в общекомандном зачете и опустилась на четвертую позицию.

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