Демченко: Саночники Южаков и Прохоров не выступят на этапе КМ в США из-за проблем с визами

«Изменений в составе не будет, поскольку все пять этапов до нового года являются квалификационными, — сказал Демченко. — Команда поедет в полном составе, кроме экипажа Южаков/Прохоров, они не поедут по техническим причинам, не смогли получить американскую визу. Проблем с визами у остальных не было, так как у всех они долгосрочные, а вот ребята не выступали в Америке в прошлом году, из-за этого и проблема».