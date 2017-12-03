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19:26 (мск), источник: ТАСС

Демченко: Саночники Южаков и Прохоров не выступят на этапе КМ в США из-за проблем с визами

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский экипаж саночников в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова не выступит на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за отсутствия визы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Альберт Демченко.

«Изменений в составе не будет, поскольку все пять этапов до нового года являются квалификационными, — сказал Демченко. — Команда поедет в полном составе, кроме экипажа Южаков/Прохоров, они не поедут по техническим причинам, не смогли получить американскую визу. Проблем с визами у остальных не было, так как у всех они долгосрочные, а вот ребята не выступали в Америке в прошлом году, из-за этого и проблема».

Пятый в сезоне этап Кубка мира пройдет в Лейк-Плэсиде 15—16 декабря. До этого этап КМ примет Калгари (8—9 декабря).

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