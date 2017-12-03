Российские бобслеисты взяли серебро в четверках на этапе Кубка Европы в Кёнигзее

Россияне Максим Адрианов, Юрий Селихов, Руслан Самитов и Михаил Мордашов показали в сумме двух попыток время 1 минута 39,32 секунды, уступив 0,32 секунды лидерам из команды Германии. Третье место заняли бобслеисты из Австрии (+0,33).

Второй российский экипаж в составе Дмитрия Попова, Ростислава Гайтюкевича, Владислава Жаровцева и Георгия Кузьменко (+0,59) показал шестой результат, а еще одна российская четверка — Александр Бредихин, Павел Буряков, Сергей Сысоев и Денис Коротков (+1,00) — заняла 11-е место.