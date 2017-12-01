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17:12 (мск), источник: Р-Спорт

Документы по делу бобслеистов и скелетонистов РФ будут переданы в CAS 4 декабря

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. Документы по делу российских бобслеистов и скелетонистов, признанных комиссией МОК виновными в нарушении антидопинговых правил, будут переданы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 4 декабря, сообщается на официальном сайте Федерации бобслея России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу (все завершили карьеру), Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, а также скелетонистов Сергея Чудинова (завершил карьеру), Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы, также спортсмены были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

Российская сторона заявила, что будет обжаловать данные решения в CAS.

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) по итогам слушаний в Мюнхене сняла временное отстранение с Зубкова, ныне возглавляющего Федерацию бобслея России, Третьякова, Никитиной, Касьянова, Пушкарева, Хузина, Потылицыной, Орловой и Чудинова. Труненков не попал в данный список, так как ранее был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.

«Адвокат Филипп Бертч, который представлял интересы ФБР на заседании комиссии, также сообщил, что пакет документов для представления в спортивный арбитраж в Лозанне уже готов и будет передан в CAS в понедельник 4 декабря», — говорится в сообщении.

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