Документы по делу бобслеистов и скелетонистов РФ будут переданы в CAS 4 декабря

Источник: РИА "Новости"

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу (все завершили карьеру), Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, а также скелетонистов Сергея Чудинова (завершил карьеру), Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы, также спортсмены были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

Российская сторона заявила, что будет обжаловать данные решения в CAS.

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) по итогам слушаний в Мюнхене сняла временное отстранение с Зубкова, ныне возглавляющего Федерацию бобслея России, Третьякова, Никитиной, Касьянова, Пушкарева, Хузина, Потылицыной, Орловой и Чудинова. Труненков не попал в данный список, так как ранее был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.