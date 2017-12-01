Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
IBSF сняла отстранение с девятерых российских бобслеистов и скелетонистов
ТАСС, 1 декабря. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, Сергея Чудинова и бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также главы Федерации бобслея России Александра Зубкова. Об этом сообщает