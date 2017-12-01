IBSF сняла отстранение с девятерых российских бобслеистов и скелетонистов

Отмечается, что комиссия IBSF, занимающаяся делами отстраненных российских спортсменов, по итогам прошедших в пятницу слушаний пришла к выводу, что доказательств для сохранения отстранения россиян недостаточно. Таким образом, спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой организации.