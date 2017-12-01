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15:43 (мск), источник: ТАСС

IBSF сняла отстранение с девятерых российских бобслеистов и скелетонистов

ТАСС, 1 декабря. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, Сергея Чудинова и бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также главы Федерации бобслея России Александра Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что комиссия IBSF, занимающаяся делами отстраненных российских спортсменов, по итогам прошедших в пятницу слушаний пришла к выводу, что доказательств для сохранения отстранения россиян недостаточно. Таким образом, спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

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