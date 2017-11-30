BBSA приветствует решения МОК по дисквалификации российских бобслеистов

Источник: РИА "Новости"

Ранее МОК дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил российских бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова, экипажи которых заняли первое и четвертое места в соревнованиях четверок на Олимпиаде в Сочи. Результаты российских спортсменов были аннулированы, и теперь бронза Игр-2014 в четверках должна достаться британцам.

«BBSA приветствует недавние решения МОК, которые могут оказать влияние на результат британской четверки на Играх в Сочи. Если нашей команде будет присуждена медаль, это будет справедливой наградой за их преданность и приверженность», — говорится в заявлении BBSA.