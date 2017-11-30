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19:11 (мск), источник: Р-Спорт

BBSA приветствует решения МОК по дисквалификации российских бобслеистов

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Британская ассоциация бобслея и скелетона (BBSA) приветствует решения Международного олимпийского комитета (МОК) по дисквалификации российских бобслеистов, сообщается на официальном сайте BBSA.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МОК дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил российских бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова, экипажи которых заняли первое и четвертое места в соревнованиях четверок на Олимпиаде в Сочи. Результаты российских спортсменов были аннулированы, и теперь бронза Игр-2014 в четверках должна достаться британцам.

«BBSA приветствует недавние решения МОК, которые могут оказать влияние на результат британской четверки на Играх в Сочи. Если нашей команде будет присуждена медаль, это будет справедливой наградой за их преданность и приверженность», — говорится в заявлении BBSA.

«Мы полностью поддерживаем чистый спорт и всегда стремились к тому, чтобы наши спортсмены соревновались на равных. По-видимому, этого не было на последних зимних Олимпийских играх (в Сочи), что крайне удручающе, и мы рады, что предпринимаются шаги для решения этой проблемы», — говорится в сообщении BBSA.

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