Зубков, Чудинов и Касьянов будут 1 декабря заслушаны в международной федерации бобслея

Источник: AFP 2017

IBSF в среду объявила о временном отстранении Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее таким же санкциям были подвергнуты скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Потылицына и Орлова. В среду IBSF также лишил возможности находиться на соревнованиях, проходящих под эгидой международной федерации, Зубкова и Чудинова.

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«1 декабря Касьянов, Пушкарев, Хузин, Потылицина, Орлова, тренер Чудинов и глава нашей федерации Зубков приедут в Мюнхен, где примут участие в слушаниях, которые организует Международная федерация бобслея и скелетона, — сказала собеседница агентства. — Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует, и наши спортсмены смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет уже на следующей неделе».

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 декабря в немецком Винтерберге. На предыдущем старте, проходившем в канадском Уистлере, Касьянов, Пушкарев, Хузин и Василий Кондратенко заняли первое место в соревнованиях экипажей бобов-четверок.