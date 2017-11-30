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19:09 (мск), источник: ТАСС

Зубков, Чудинов и Касьянов будут 1 декабря заслушаны в международной федерации бобслея

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Потылицына, Мария Орлова, а также президент Федерации бобслея России Александр Зубков и тренер национальной команды Сергей Чудинов 1 декабря выступят на слушаниях, которые проведет в Мюнхене Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

Источник: AFP 2017

IBSF в среду объявила о временном отстранении Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее таким же санкциям были подвергнуты скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Потылицына и Орлова. В среду IBSF также лишил возможности находиться на соревнованиях, проходящих под эгидой международной федерации, Зубкова и Чудинова.

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«1 декабря Касьянов, Пушкарев, Хузин, Потылицина, Орлова, тренер Чудинов и глава нашей федерации Зубков приедут в Мюнхен, где примут участие в слушаниях, которые организует Международная федерация бобслея и скелетона, — сказала собеседница агентства. — Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует, и наши спортсмены смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет уже на следующей неделе».

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 декабря в немецком Винтерберге. На предыдущем старте, проходившем в канадском Уистлере, Касьянов, Пушкарев, Хузин и Василий Кондратенко заняли первое место в соревнованиях экипажей бобов-четверок.

Как ранее сообщал ТАСС, 1 декабря в Мюнхене также пройдут слушания отстраненных скелетонистов Никитиной и Третьякова. Изначально эти спортсмены планировали принимать участие в слушаниях по видеосвязи, однако теперь решили присоединиться к партнерам по команде.

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