Отстраненный бобслеист Касьянов заявил, что обращение к Путину продиктовано эмоциями

Источник: РИА "Новости"

Касьянов, Пушкарев, Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, отстраненные Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) от соревнований за нарушения антидопинговых правил, в четверг обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Это просто эмоциональная реакция, — признался Касьянов. — Конечно, слова и формулировки были не совсем точными, но нужно сделать скидку на то, что мы находимся в шоке от того, что с нами делает МОК и Всемирное антидопинговое агентство. Нас не хотят слушать во всех этих комиссиях. Люди с пустыми глазами, которые не знают, что такое труд спортсмена, дисквалифицируют нас пожизненно, запрещая заниматься любимым делом без всяких доказательств, чтобы унизить нашу страну».

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«Поэтому мы обратились именно к президенту, — подчеркнул Касьянов. — Мы просто не понимаем, что еще можно предпринять. Наша федерация, да и спортивное руководство страны делает все возможное и невозможное для того, чтобы отстоять наши честные имена, у нас есть вся необходимая поддержка для того, чтобы надеяться на положительный исход. Но проблема, как нам кажется, глубже, поэтому мы хотели попросить защиты именно у Владимира Путина».

Касьянов подчеркнул, что президент России имеет большой международный авторитет. «Наш президент любит спорт, он нас всегда понимал и поддерживал. К нему точно прислушаются там. Мы понимаем, что на кону сейчас стоит уже не Олимпиада, а наша судьба, хотя мы продолжаем готовиться к Играм и мечтаем выступить в Пхёнчхане», — сказал бобслеист.