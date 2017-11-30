Отстраненный бобслеист Касьянов заявил, что обращение к Путину продиктовано эмоциями
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин,
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин,
Касьянов, Пушкарев, Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, отстраненные Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) от соревнований за нарушения антидопинговых правил, в четверг обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
«Это просто эмоциональная реакция, — признался Касьянов. — Конечно, слова и формулировки были не совсем точными, но нужно сделать скидку на то, что мы находимся в шоке от того, что с нами делает МОК и Всемирное антидопинговое агентство. Нас не хотят слушать во всех этих комиссиях. Люди с пустыми глазами, которые не знают, что такое труд спортсмена, дисквалифицируют нас пожизненно, запрещая заниматься любимым делом без всяких доказательств, чтобы унизить нашу страну».
«Поэтому мы обратились именно к президенту, — подчеркнул Касьянов. — Мы просто не понимаем, что еще можно предпринять. Наша федерация, да и спортивное руководство страны делает все возможное и невозможное для того, чтобы отстоять наши честные имена, у нас есть вся необходимая поддержка для того, чтобы надеяться на положительный исход. Но проблема, как нам кажется, глубже, поэтому мы хотели попросить защиты именно у Владимира Путина».
Касьянов подчеркнул, что президент России имеет большой международный авторитет. «Наш президент любит спорт, он нас всегда понимал и поддерживал. К нему точно прислушаются там. Мы понимаем, что на кону сейчас стоит уже не Олимпиада, а наша судьба, хотя мы продолжаем готовиться к Играм и мечтаем выступить в Пхёнчхане», — сказал бобслеист.
На данный момент 22 российских спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад по итогам решений комиссии МОК Дениса Освальда. Помимо Касьянова, Пушкарева и Хузина, это лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Третьяков, Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов, бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Ольга Стульнева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.