Экипаж отстраненного бобслеиста Касьянова может тренироваться вместе со всеми до 4 декабря

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в среду объявила о временном отстранении российских бобслеистов Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее в среду указанные спортсмены были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад, их результаты с Игр в Сочи аннулированы. Спортсмены не имеют права принимать участие в соревнованиях под эгидой IBSF. Четвертым в экипаже был Максим Белугин.

«Официальные тренировки, предваряющие этап Кубка мира в Винтерберге, пройдут с 4 по 7 декабря, — сообщила представитель пресс-службы. — До этого времени экипаж Касьянова, также, как и ранее отстраненные скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, имеют право тренироваться вместе со всеми на трассе в Винтерберге».

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России, IBSF 1 декабря намерена провести слушания дел Третьякова, Никитиной, а также Марии Орловой и Ольги Потылицыной, после чего рассмотрит возможность временного допуска этих спортсменов до участия в соревнованиях до тех пор, пока не будет оглашена мотивировочная часть решения МОК о наказании.