Зубков заявил, что не отдаст медали ОИ без доказательств употребления им допинга
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу и скелетониста Сергея Чудинова виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы, они пожизненно отстранены от участия в Играх.
«Это полный абсурд. Я сам был спортсменом и впервые вижу, что меня обвиняют в том, чего я не делал. У меня всегда были чистые пробы. Юридически ничего не представлено — только слова и вода. Пока не будет доказательной базы, никто, в том числе и я, медали не отдаст. Медали заработаны потом и кровью и в чистой борьбе», — сказал Зубков журналистам.
По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда Россия уже лишилась 11 медалей домашних Олимпийских игр.