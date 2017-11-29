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16:02 (мск), источник: Р-Спорт

Зубков заявил, что не отдаст медали ОИ без доказательств употребления им допинга

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Олимпиаде-2014 в Сочи две золотые медали в соревнованиях двоек и четверок, заявил, что не вернет награды, пока не будет доказательств употребления им допинга.

Источник: AFP 2017

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу и скелетониста Сергея Чудинова виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы, они пожизненно отстранены от участия в Играх.

«Это полный абсурд. Я сам был спортсменом и впервые вижу, что меня обвиняют в том, чего я не делал. У меня всегда были чистые пробы. Юридически ничего не представлено — только слова и вода. Пока не будет доказательной базы, никто, в том числе и я, медали не отдаст. Медали заработаны потом и кровью и в чистой борьбе», — сказал Зубков журналистам.

По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда Россия уже лишилась 11 медалей домашних Олимпийских игр.

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