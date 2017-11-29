Зубков заявил, что не отдаст медали ОИ без доказательств употребления им допинга

«Это полный абсурд. Я сам был спортсменом и впервые вижу, что меня обвиняют в том, чего я не делал. У меня всегда были чистые пробы. Юридически ничего не представлено — только слова и вода. Пока не будет доказательной базы, никто, в том числе и я, медали не отдаст. Медали заработаны потом и кровью и в чистой борьбе», — сказал Зубков журналистам.