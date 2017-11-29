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11:19 (мск), источник: ТАСС

Демченко предложил Родченкову самому испытать действие «Дюшеса» на санной трассе

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко поблагодарил президента Международной федерации санного спорта (FIL) Йозефа Фендта за поддержку российских спортсменов. В беседе с ТАСС наставник национальной команды также предложил информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову испытать на себе свойства допингового коктейля «Дюшес» на санной трассе.

Источник: РИА "Новости"

Фендт во вторник в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Международный олимпийский комитет примет неправильное решение, если отстранит от участия в Олимпиаде российских спортсменов.

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«Нам очень приятно, что глава международной федерации поддерживает нас в столь непростой для российского спорта период, — признался Демченко. — Он, как никто другой, знает, что допинг в санном спорте не ведет к увеличению результатов. У нас для достижения силы важна не физическая сила, а светлая голова. А допинг никому еще ума не добавил, насколько я слышал».

Фендт, которому в октябре исполнилось 70 лет, занимает пост президента FIL с 1994 года. Он является серебряным призером Олимпиады 1976 года в Инсбруке в соревнованиях на одиночных санях, в его активе также два золота чемпионатов мира (1970, 1974) в составе сборной ФРГ.

«Наш вид спорта сродни шахматам и автогонкам класса “Формулы-1”, — продолжил собеседник ТАСС. — А Родченкову и остальным, кто считает, что “Дюшес” может помочь добиться высокого результата, мы можем предоставить возможность спуститься на санях по трассе, предварительно выпив этот чудо-коктейль. Только непонятно, как далеко уедут эти допингеры и поможет ли им в этом “Дюшес”. У меня на этот счет не самые хорошие ожидания».

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Родченков предоставил WADA список спортсменов, которые перед Играми-2014 для улучшения результатов якобы употребляли допинговый коктейль, названный маркой популярного лимонада. Список «Дюшес» стал основанием для лишения российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи.

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