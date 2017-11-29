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07:52 (мск), источник: ТАСС

Глава Международной федерации санного спорта: Россия не заслуживает отстранения от ОИ-2018

ТАСС, 29 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) поступит несправедливо, если примет решение об отстранении команды России от Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такое мнение Sport Bild высказал президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

МОК 5 декабря вынесет решение по вопросу участия сборной России в зимней Олимпиаде 2018 года. Решение будет принято на основании расследования двух комиссий организации. Одна из них под руководством Самуэля Шмида изучает обвинения в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ и ФСБ. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, после завершения которой начала проводить слушания по делам подозреваемых спортсменов, уже аннулировав результаты и пожизненно отстранив от участия в Олимпиадах 19 российских спортсменов.

«Нами [Международной федерацией санного спорта] были проведены дополнительные контрольные проверки россиян на допинг, но никаких положительных случаев выявлено не было. Поэтому я не считаю правильным отстранять команду России от Олимпиады. Мы считаем, что все российские спортсмены в нашем виде были “чистыми”, а они теперь находятся под возможным отстранением из-за того, что кто-то манипулировал с их пробами, как бывший спортсмен я считаю несправедливым подобное решение», — сказал Фендт.

В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства во главе c Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Макларен, опираясь на данные бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы атлеты из порядка 30 видов спорта.

Ранее СК РФ объявил, что следствием были опровергнуты выводы Макларена, базировавшиеся на данных Родченкова, в которых утверждалось о наличии в России допинговой программы и о подмене допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга».

Фендт, которому в октябре исполнилось 70 лет, занимает пост президента FIL с 1994 года. Он является серебряным призером Олимпиады 1976 года в Инсбруке в соревнованиях на одиночных санях, в его активе также два золота чемпионатов мира (1970, 1974) в составе сборной ФРГ. Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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