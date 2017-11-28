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17:41 (мск), источник: ТАСС

Следов вскрытия допинг-проб скелетонистов Третьякова и Никитиной не обнаружено

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) вынесла решение о лишении российских скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной золотой и бронзовых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи соответственно несмотря на то, что следов вскрытия их допинг-проб не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Ранее Третьяков и Никитина были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи соответственно за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — эксперты, которые проводили исследования допинг-проб в Лондоне и Лозанне, разнятся в своих показаниях. Кроме того, на пробах таких спортсменов, как Третьяков и Никитина нет царапин, нет повреждений, а содержание соли в моче соответствует норме», — сообщил источник.

В понедельник дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая аннулировала результаты уже 19 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах, опубликовала первую мотивировочную часть решения. Им стало дело Александра Легкова, который на Олимпиаде 2014 года одержал победу в лыжном марафоне. Решение МОК основано на нескольких основных документах — списке «Дюшес», электронных письмах Родченкова, а также царапинах на допинг-пробах спортсмена.

«С учетом того, что при предъявлении обвинений по остальным спортсменам у комиссии Освальда, скорее всего, не будет никаких иных аргументов, получается, что решение в отношении скелетонистов приняли только по той причине, что они оказались в этом списке», — отметил источник.

Комиссия МОК под руководством Освальда занимается перепроверкой допинг-проб всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 и принимает решения об аннулировании результатов россиян по итогам рассмотрения их дел. Комиссия уже признала виновными в нарушении антидопинговых правил 19 спортсменов. Сборная России лишилась 11 медалей Игр и переместилась на третье место в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады.

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