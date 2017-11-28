IBSF рассмотрит дела скелетонистов РФ после получения мотивировочной части решения МОК

«Решение, принятое комиссией МОК (Международный олимпийский комитет) по Освальду в отношении четверых российских скелетонистов, привело к тому, что IBSF временно отстранил данных спортсменов. Теперь у них есть право на предварительное слушание их дела, точные даты процессов еще не определены. Что касается двух российских бобслеистов, то IBSF представит информацию по ним в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.