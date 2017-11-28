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11:39 (мск), источник: ТАСС

IBSF рассмотрит дела скелетонистов РФ после получения мотивировочной части решения МОК

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) будет рассматривать вопрос о возможном применении санкций к российским спортсменам только после получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе IBSF.

«Решение, принятое комиссией МОК (Международный олимпийский комитет) по Освальду в отношении четверых российских скелетонистов, привело к тому, что IBSF временно отстранил данных спортсменов. Теперь у них есть право на предварительное слушание их дела, точные даты процессов еще не определены. Что касается двух российских бобслеистов, то IBSF представит информацию по ним в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.

«Как только дисциплинарная комиссия МОК отправит IBSF мотивировочную часть решений, федерация начнет собственный процесс в соответствии с антидопинговыми правилами», — добавил собеседник агентства.

Ранее IBSF временно отстранила от соревнований Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

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