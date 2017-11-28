Алимов: Комиссия МОК не нашла нарушений у Никитиной, Освальд пожелал ей удачи

«Елену Никитину отстранили, а она — просто чистейший человек, который даже боится иголки, — сказал по телефону Алимов. — И если ее обвиняют в применении допинга из-за того, что она быстро бегает — это непонятно. Тем более что на слушаниях в комиссии Освальда у нее не обнаружено ни царапин на банке, ни подмены проб. И даже сам Денис Освальд это признал и пожелал ей и Александру Третьякову удачи в соревнованиях».