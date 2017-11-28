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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

Алимов: Комиссия МОК не нашла нарушений у Никитиной, Освальд пожелал ей удачи

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт, Олег Богатов. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда не обнаружила нарушений в допинг-пробах скелетонистки Елены Никитиной, а сам руководитель комиссии пожелал ей удачи в соревнованиях, заявил агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсменки, тренер сборной России Денис Алимов.

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона ранее объявила о временном отстранении от соревнований четырех российских скелетонистов, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр: Александра Третьякова, Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой. Третьяков и Никитина также были лишены медалей Игр-2014 в Сочи.

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«Елену Никитину отстранили, а она — просто чистейший человек, который даже боится иголки, — сказал по телефону Алимов. — И если ее обвиняют в применении допинга из-за того, что она быстро бегает — это непонятно. Тем более что на слушаниях в комиссии Освальда у нее не обнаружено ни царапин на банке, ни подмены проб. И даже сам Денис Освальд это признал и пожелал ей и Александру Третьякову удачи в соревнованиях».

«Но после того, как Елена выиграла этап Кубка мира, почему-то последовало письмо (об отстранении и дисквалификации), — продолжил собеседник агентства.

Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы уже 19 спортсменов навсегда отстранены от Олимпийских игр, а их результаты с Игр-2014 аннулированы.

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