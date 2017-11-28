Алимов: Комиссия МОК не нашла нарушений у Никитиной, Освальд пожелал ей удачи
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Международная федерация бобслея и скелетона ранее объявила о временном отстранении от соревнований четырех российских скелетонистов, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр: Александра Третьякова, Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой. Третьяков и Никитина также были лишены медалей Игр-2014 в Сочи.
«Елену Никитину отстранили, а она — просто чистейший человек, который даже боится иголки, — сказал по телефону Алимов. — И если ее обвиняют в применении допинга
«Но после того, как Елена выиграла этап Кубка мира,
Комиссия Освальда занимается перепроверкой