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00:13 (мск), источник: ТАСС

Труненков: Россию хотят лишить великой спортивной победы

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение об аннулировании результатов Игр-2014 у ведущих российских атлетов объясняется желанием лишить Россию великой спортивной победы, одержанной на домашней Олимпиаде в Сочи. Такое мнение ТАСС высказал бобслеист Дмитрий Труненков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) признал виновным в нарушении антидопинговых правил.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОК в понедельник признал виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и другого российского бобслеиста — Алексея Негодайло. Спортсмены ранее были лишены золотой медали в соревнованиях четверок после отстранения и аннулирования результатов Игр в Сочи Александра Зубкова. Негодайло и Труненкову также запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве. Все трое спортсменов уже завершили карьеру.

«Это было абсолютно ожидаемое решение, психологически и морально я был к нему готов, за ним кроется полностью политическая подоплека, работа идет в понятном нам направлении, — заметил Труненков. — Россию хотят лишить той великой победы, которую она одержала на Играх в Сочи. Этот успех нашим недоброжелателям до сих пор не дает покоя. К сожалению, мы наблюдаем сейчас развал олимпийского движения, всем очевидно, что нашу сборную хотят отстранить от Олимпийских игр в Южной Корее».

«Все российские бобслеисты, которые выступали тогда в Сочи, продолжают оставаться крепкой дружной командой, мы считаем, что правда будет на нашей стороне. Что касается меня, то я обязательно обжалую это решение МОК в Спортивном арбитражном суде», — заключил собеседник агентства.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Ранее комиссия Освальда уже аннулировала результаты и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 14 российских спортсменов. Это — лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

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