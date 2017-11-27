Федерация: Отстранение Труненкова и Негодайло от Игр является несправедливым

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник МОК пожизненно отстранил Негодайло и Труненкова от участия в Олимпийских играх, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортсмены ранее были лишены золота в соревнованиях четверок после отстранения и аннулирования результатов Игр в Сочи Александра Зубкова. Негодайло и Труненкову также запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве. Аналогичному наказанию подвергнут скелетонист Сергей Чудинов, на соревнованиях в Сочи занявший пятое место.

«Череда дисквалификаций продолжилась пожизненным отстранением наших олимпийских чемпионов по бобслею Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и многолетнего лидера сборной России по скелетону Сергея Чудинова, — сказала Макарова. — Все случилось по уже отработанной схеме. Все та же матрица, в которой появились новые фамилии, скорее всего, к сожалению, не последние. Мы ждем мотивировочную часть решения комиссии МОК».