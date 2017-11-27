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23:10 (мск), источник: ТАСС

Федерация: Отстранение Труненкова и Негодайло от Игр является несправедливым

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России считает верхом несправедливости решение Международного олимпийского комитете (МОК) пожизненно отстранить российских бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова от участия в Играх. Об этом ТАСС заявила пресс-атташе федерации Анна Макарова.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник МОК пожизненно отстранил Негодайло и Труненкова от участия в Олимпийских играх, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортсмены ранее были лишены золота в соревнованиях четверок после отстранения и аннулирования результатов Игр в Сочи Александра Зубкова. Негодайло и Труненкову также запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве. Аналогичному наказанию подвергнут скелетонист Сергей Чудинов, на соревнованиях в Сочи занявший пятое место.

«Череда дисквалификаций продолжилась пожизненным отстранением наших олимпийских чемпионов по бобслею Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и многолетнего лидера сборной России по скелетону Сергея Чудинова, — сказала Макарова. — Все случилось по уже отработанной схеме. Все та же матрица, в которой появились новые фамилии, скорее всего, к сожалению, не последние. Мы ждем мотивировочную часть решения комиссии МОК».

«Можем лишь повторить, что считаем происходящее верхом несправедливости, а решения юридически непроработанными. Материал для судебных разбирательств продолжает пополняться», — сказала Макарова.

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