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11:56 (мск), источник: Р-Спорт

Демченко: Официальные лица и иностранные спортсмены поддерживают саночников РФ

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал агентству «Р-Спорт», что на этапах Кубка мира представители иностранных делегаций и международной федерации (FIL) подходят к россиянам и выражают поддержку из-за ситуации вокруг отстранения спортсменов от Олимпийских игр.

Источник: РИА "Новости"

Комиссия Международного олимпийского комитета Дениса Освальда уже отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно возможных махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи.

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Саночников среди них нет.

«У нас хорошая атмосфера на соревнованиях, немцы подходят, говорят, что они за нас, говорят, держитесь, не переживайте, все будет хорошо.

Это касается и официальных лиц, и международной федерации. Тут еще все зависит от вида спорта, в нашем люди понимают, что все это бред полный. Видимо в других федерациях читать и считать не умеют, поэтому у них немножко другие решения", — сказал Демченко по телефону.

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