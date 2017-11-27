Демченко: Официальные лица и иностранные спортсмены поддерживают саночников РФ

«У нас хорошая атмосфера на соревнованиях, немцы подходят, говорят, что они за нас, говорят, держитесь, не переживайте, все будет хорошо.

Это касается и официальных лиц, и международной федерации. Тут еще все зависит от вида спорта, в нашем люди понимают, что все это бред полный. Видимо в других федерациях читать и считать не умеют, поэтому у них немножко другие решения", — сказал Демченко по телефону.