Зубков: Латвийский тренер извинился за хамство болельщиков в адрес бобслеиста Касьянова

Касьянов, занявший в Уистлере первое место в соревнованиях четверок, ранее рассказал ТАСС, что в момент старта на его экипаж оказывали психологическое воздействие болельщики сборной Латвии.

«Местные жители, видимо, выходцы из Латвии, пришли поддержать своих спортсменов в зону старта и стали выкрикивать в адрес нашего экипажа обидные слова, когда тот начинал разгон, — подтвердил Зубков. — После первого заезда мы переговорили с тренером латвийских бобслеистов Прусисом, который, в свою очередь, принес нам извинения, сказав при этом, что не знает этих людей. Латвийские тренеры сами были удивлены такому хамскому поведению кучки болельщиков. Хочу также заметить, что отношения в мировой бобслейной семье сейчас куда более дружелюбные, чем в том же скелетоне».

Главным тренером сборной Латвии по скелетону является Дайнис Дукурс, чем сын Мартинс после решения Международного олимпийского комитета лишить россиянина Александра Третьякова золота Сочи-2014 должен стать новым победителем тех соревнований. За последние несколько дней Дукурс- старший сделал не одно громкое заявление, в котором ставит под сомнение чистоту российского спорта.