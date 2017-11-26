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14:21 (мск), источник: ТАСС

Зубков: Латвийский тренер извинился за хамство болельщиков в адрес бобслеиста Касьянова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Латвии по бобслею Сандис Прусис принес извинения российским коллегам за недостойное поведение своих болельщиков, оскорблявших экипаж боба-четверки Александра Касьянова в момент, когда тот совершал стартовый разгон на этапе Кубка мира в канадском Уистлере. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Касьянов, занявший в Уистлере первое место в соревнованиях четверок, ранее рассказал ТАСС, что в момент старта на его экипаж оказывали психологическое воздействие болельщики сборной Латвии.

«Местные жители, видимо, выходцы из Латвии, пришли поддержать своих спортсменов в зону старта и стали выкрикивать в адрес нашего экипажа обидные слова, когда тот начинал разгон, — подтвердил Зубков. — После первого заезда мы переговорили с тренером латвийских бобслеистов Прусисом, который, в свою очередь, принес нам извинения, сказав при этом, что не знает этих людей. Латвийские тренеры сами были удивлены такому хамскому поведению кучки болельщиков. Хочу также заметить, что отношения в мировой бобслейной семье сейчас куда более дружелюбные, чем в том же скелетоне».

Главным тренером сборной Латвии по скелетону является Дайнис Дукурс, чем сын Мартинс после решения Международного олимпийского комитета лишить россиянина Александра Третьякова золота Сочи-2014 должен стать новым победителем тех соревнований. За последние несколько дней Дукурс- старший сделал не одно громкое заявление, в котором ставит под сомнение чистоту российского спорта.

В Уистлере Мартинс Дукурс занял только шестое место, а его брат Томас — третье. Россиянин Никита Трегубов показал в итоге второй результат, оставив позади представителей Латвии. По свидетельству очевидцев, кучка болельщиков, собравшаяся в зоне финиша, своими криками пыталась испортить настроение серебряному призеру соревнований, однако Трегубов не поддался на провокации, а только постучал победно кулаком себе в грудь и продемонстрировал всем российский герб на своей форме.

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