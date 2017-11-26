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14:11 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Касьянова стал первым в четверках на этапе Кубка мира по бобслею в Канаде

ТАСС, 26 ноября. Российский экипаж в составе Александра Касьянова, Ильвира Хузина, Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева занял первое место в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира по бобслею, который завершился в канадском Уистлере.

По итогам двух заездов спортсмены показали результат 1 минута 41,89 секунды. Второе место заняли британцы Ламин Дин, Бен Симонс, Тоби Олуби и Эндрю Мэттьюз (отставание +0,28 секунды), третьими стали немцы Нико Вальтер, Кевин Куске, Кевин Корона и Эрик Франке (+0,48).

Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Кирилла Антюх, Ильи Малых и Романа Кошелева стал 16-м (+0,88), экипаж Максима Андрианова с Андреем Лыловым, Юрием Селиховым и Русланом Самитовым занял 20-е место (+9,71).

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов бобслеистов Александра Зубкова и Ольги Стульневой на Играх-2014 и пожизненном отстранении спортсменов от Олимпиад, а также запретил их аккредитацию на Игры в любом качестве. Также на рассмотрении комиссии МОК под руководством Дениса Освальда были дела бобслеистов Алексея Воеводы, Касьянова, Хузина и Пушкарева, но решений относительно их озвучено еще не было.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. На основании расследования комиссий исполком МОК 5 декабря вынесет решение об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Следующий этап Кубка мира по бобслею пройдет в немецком Винтерберге 8—10 декабря.

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