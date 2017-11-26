Федерация бобслея России назвала латвийского скелетониста фальшивым чемпионом

Источник: РИА "Новости"

Сообщение приводится на официальной странице в фейсбуке.

«Никита Трегубов как в знаменитой песне прожил за себя и за того парня — Александра Третьякова, который не смог выйти на дистанцию третьего этапа Кубка Мира в канадском Уистлере, не по своей воле. Трегубов занял второе место! Это первый для него подиум сезона. Ответа красноречивее невозможно и придумать.

Юн Сун Бину опять не было равных. Как раньше Мартинс Дукурс, кореец был вне конкуренции, выиграв у Никиты 75 сотых секунды.

Новоиспеченый фальшивый олимпийский чемпион из Латвии так бурно отмечал свою искусственную победу, что проворонил все на свете. Он остался только шестым, провалив напрочь первую попытку.

Во второй, права, он несколько поправил дело. Из оглушительного, провал превратился в «просто провал». Старший брат Томас спас репутацию семейства, заняв третье место, — сообщается в заявлении.