Алимов: IBSF сообщила скелетонистам о намерении начать работу комиссии с понедельника

По итогам слушаний комиссии МОК Дениса Освальда были пожизненно отстранены от Олимпийских игр российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Их результаты с Игр в Сочи аннулированы. IBSF также отстранила спортсменов от участия в соревнованиях.

«Все, что нам известно сейчас, и IBSF об этом сообщила, что они соберутся и вернутся к обсуждению и к разбирательству в понедельник. А как там будут слушания и как дальше будет развиваться ситуация, нам сейчас сложно сказать», — сказал Алимов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».