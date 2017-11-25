Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Канадские бобслеистки Хамфрис и Лотхольц победили на этапе Кубка мира в Уистлере
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Хамфрис и Лотхольц по сумме двух попыток показали время 1 минута 46,67 секунды. Второе и третье места у американских двоек — Джейми Грубель/Эйджа Эванс (+0,48 секунды) и Элана Майерс/Кейри Джонс (+0,83).
Россиянки Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева (+1,32) и Александра Родионова/Анастасия Кочержова (+1,74) стали пятыми и 11-ми соответственно.