Канадские бобслеистки Хамфрис и Лотхольц победили на этапе Кубка мира в Уистлере

Хамфрис и Лотхольц по сумме двух попыток показали время 1 минута 46,67 секунды. Второе и третье места у американских двоек — Джейми Грубель/Эйджа Эванс (+0,48 секунды) и Элана Майерс/Кейри Джонс (+0,83).