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11:28 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Касьянова занял четвертое место на этапе Кубка мира по бобслею в Канаде

ТАСС, 25 ноября. Экипаж пилота Александра Касьянова и разгоняющего Алексея Пушкарева занял четвертое место в соревнованиях бобов-двоек на втором этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

Источник: РИА "Новости"

Первое место по сумме двух попыток занял экипаж канадца Криса Спринга с разгоняющим Невиллом Райтом, показавший результат 1 минута 44,17 секунды. Второе место осталось за канадским экипажем Джастина Криппса (отставание 0,02 секунды). Третий результат показала латвийская двойка Оскара Мелбрадиса (+0,09).

Экипаж Касьянова отстал от победителя на 0,17 секунды. Еще один российский экипаж под управлением Алексея Стульнева с разгоняющим Ильей Малых занял девятое место (+0,50). Российская двойка Максима Андрианова (разгоняющий — Михаил Мордасов) стала 15-й (+0,90).

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге 8—10 декабря.

«Правда за нами. Сочи-2014»

Российские команды выступали на этапе на фоне решений Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении сборной России медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи, и отстранении от выступлений в соревнованиях под эгидой международных федераций. На бобах российских экипажей во время этапа в Уистлере спортсмены черным маркером написали на русском и английском языках: «Правда за нами. Сочи-2014. The truth is on our side. Sochi-2014».

В пятницу МОК лишил бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград Игр-2014, а сборная России потеряла итоговое первое место по количеству медалей. Теперь на счету российской команды десять золотых медалей, что на одну меньше, чем у сборной Норвегии. После аннулирования результатов Зубкова россияне Касьянов и Максим Белугин станут бронзовым призерами в двойках, Касьянов, Белугин, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев получат бронзу в четверках.

На данный момент МОК пожизненно отстранил от участия в Играх за нарушения антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи 14 россиян (лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Третьяков, Никитина, Потылицына, Орлова, бобслеисты Зубков, Стульнева и конькобежцы Фаткулина и Румянцев), их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, аннулированы.

Международная федерация бобслея и скелетона ранее объявила о временном отстранении российских скелетонистов Третьякова, Никитиной, Орловой и Потылицыной от соревнований. Международный союз конькобежцев, а также Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявили, что не будут принимать решений до получения мотивировочной части решений комиссий МОК.

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