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00:43 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Канакина впервые в сезоне вошла десятку на этапе Кубка мира по скелетону

ТАСС, 24 ноября. Российская скелетонистка Юлия Канакина заняла 10-е место на третьем этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка по итогам двух попыток показала результат — 1 минута 49,34 секунды. Первое место заняла немка Жаклин Леллинг (1.48,38), второй стала канадка Джейн Чаннелл (1.48,38), третьей — еще одна немка Тина Херманн (1.48,65). Россиянка Рената Хузина (1.49,50) — 13-я.

Канакина впервые в этом сезоне вошла в десятку на этапах Кубка мира. Для Хузиной 13-е место — лучший результат в карьере на этапах Кубка мира.

Канакина и Хузина на этапе провели акцию поддержки отстраненных партнеров по сборной Елены Никитиной и Александра Третьякова. Спортсменки вышли на соревнования со скелетонами, на которых на английском языке было написано «Лена и Александр, вы лучшие» и «Правда за нами. Сочи-2014».

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в пятницу временно отстранила от соревнований Третьякова, Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Лидер общего зачета Кубка мира Никитина и Третьяков, занимающий четвертое место, за день до старта лишились возможности выступить на этапе в Уистлере.

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