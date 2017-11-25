Россиянка Канакина впервые в сезоне вошла десятку на этапе Кубка мира по скелетону

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка по итогам двух попыток показала результат — 1 минута 49,34 секунды. Первое место заняла немка Жаклин Леллинг (1.48,38), второй стала канадка Джейн Чаннелл (1.48,38), третьей — еще одна немка Тина Херманн (1.48,65). Россиянка Рената Хузина (1.49,50) — 13-я.

Канакина впервые в этом сезоне вошла в десятку на этапах Кубка мира. Для Хузиной 13-е место — лучший результат в карьере на этапах Кубка мира.

Канакина и Хузина на этапе провели акцию поддержки отстраненных партнеров по сборной Елены Никитиной и Александра Третьякова. Спортсменки вышли на соревнования со скелетонами, на которых на английском языке было написано «Лена и Александр, вы лучшие» и «Правда за нами. Сочи-2014».