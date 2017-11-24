Зубков продолжит возглавлять Федерацию бобслея России после лишения медалей ОИ

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов Зубкова и Ольги Стульневой на Играх-2014 и пожизненном отстранении спортсменов от Олимпиад, а также запретил их аккредитацию на Игры в любом качестве. Экипажи Зубкова в Сочи заняли первое место в соревнованиях двоек и четверок, Стульнева в двойках показала девятый результат. После этого решения сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете.

«Я не считаю, что это решение МОК как-то может быть связано с моей деятельностью на посту президента Федерации бобслея России. Я был выбран и буду работать в этом качестве до того срока, который мне положен. Поэтому независимо от решения МОК я буду дальше возглавлять федерацию, которая является общественной организацией», — сказал Зубков.