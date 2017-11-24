Бобслеистка Стульнева назвала отстранение спортсменов РФ издевательством и провокацией

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу МОК объявил об аннулировании результатов на Играх-2014 бобслеистов Александра Зубкова и Стульневой, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева. В Сочи Стульнева вместе с Людмилой Удобкиной в соревнованиях двоек заняла девятое место.

«То, как сегодня поступили со мной, а в предыдущие дни и с другими спортсменами я иначе как бредом назвать не могу. Это настоящее издевательство над всеми нами, явная провокация против всего российского спорта. Слов нет никаких», — сказала Стульнева.

«Если я была бы действующей спортсменкой, то обязательно оспаривала бы это решение в спортивном арбитражном суде. Но для себя считаю эти действия бессмысленными. Нас сейчас никто не слышит, и доказать свою правоту самим спортсменам очень сложно, пусть над этим думают юристы», — добавила Стульнева.

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. В среду Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Олимпиады в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх.