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18:37 (мск), источник: ТАСС

Бобслеистка Стульнева назвала отстранение спортсменов РФ издевательством и провокацией

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пожизненно отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи бобслеистка Ольга Стульнева считает дисквалификации российских спортсменов издевательством и провокацией против всего российского спорта. Об этом она сообщила ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу МОК объявил об аннулировании результатов на Играх-2014 бобслеистов Александра Зубкова и Стульневой, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева. В Сочи Стульнева вместе с Людмилой Удобкиной в соревнованиях двоек заняла девятое место.

«То, как сегодня поступили со мной, а в предыдущие дни и с другими спортсменами я иначе как бредом назвать не могу. Это настоящее издевательство над всеми нами, явная провокация против всего российского спорта. Слов нет никаких», — сказала Стульнева.

«Если я была бы действующей спортсменкой, то обязательно оспаривала бы это решение в спортивном арбитражном суде. Но для себя считаю эти действия бессмысленными. Нас сейчас никто не слышит, и доказать свою правоту самим спортсменам очень сложно, пусть над этим думают юристы», — добавила Стульнева.

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. В среду Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Олимпиады в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх.

В ноябре МОК пожизненно отстранил лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи.

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