Президент Федерации бобслея России Зубков оспорит в CAS свою дисквалификацию

В пятницу МОК объявил об аннулировании результатов Зубкова на Играх-2014 и о пожизненном отстранении спортсмена от Олимпиад, а также запретил его аккредитацию на Игры в любом качестве. Экипажи Зубкова в Сочи заняли первое место в соревнованиях двоек и четверок.
«Я был готов к этому решению, все идет под одну копирку, — признался Зубков. — Выкашивают всех наших сильнейших спортсменов, не обладая при этом никакими доказательствами. Мы однозначно будем идти дальше и будем защищать свои честные имена во всех инстанциях, начиная со спортивного арбитражного суда и заканчивая гражданским».
«Поймите, я ни в чем не виновен, я чистый спортсмен, как и все остальные мои товарищи, — продолжил собеседник ТАСС. — Во всем происходящем я вижу политическую составляющую. Все, что с нами сейчас происходит, происходит в угоду определенным странам. Кто-то заинтересован убрать с дороги перед Олимпийскими играми самую сильную команду мира — сборную России».
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда перепроверила допинг-пробы всех российских спортсменов с Игр в Сочи. На основании выводов экспертов, а также руководствуясь выводами доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена комиссия уже объявила об аннулировании результатов 13 спортсменов.