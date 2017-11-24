Журова: Комиссия МОК достигла своей цели, лишив сборную РФ первого места в зачете ОИ-2014

В пятницу было объявлено, что МОК лишил двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи бобслеиста Александра Зубкова, а конькобежку Ольгу Фаткулину — серебряной награды Олимпиады-2014. После этого сборная России покинула первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады, теперь в ее активе стало 10 золотых медалей, в то время как у норвежцев — 11.

«Их цель достигнута. Видимо, в дальнейшем все успокоится. Они действуют точечно. Эта история совсем не про допинг», — сказала Журова.

«Я делала математический расклад, по которому ясно, что потом уже вряд ли будут подобные действия, так как это будет невыгодно нынешним лидерам общекомандного зачета Олимпиады (сборным Норвегии, Канады, США — прим. ТАСС). По общему количеству медалей команды Норвегии и США выйдут на первое место, а сборная России будет делить второе место с Канадой. Такая вот спортивно-политическая математика», — отметила депутат Госдумы.

Ранее медалей сочинских Игр были лишены лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.