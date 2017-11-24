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17:58 (мск), источник: ТАСС

Журова: Комиссия МОК достигла своей цели, лишив сборную РФ первого места в зачете ОИ-2014

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда достигла своей цели, сделав так, что сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года, депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу было объявлено, что МОК лишил двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи бобслеиста Александра Зубкова, а конькобежку Ольгу Фаткулину — серебряной награды Олимпиады-2014. После этого сборная России покинула первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады, теперь в ее активе стало 10 золотых медалей, в то время как у норвежцев — 11.

«Их цель достигнута. Видимо, в дальнейшем все успокоится. Они действуют точечно. Эта история совсем не про допинг», — сказала Журова.

«Я делала математический расклад, по которому ясно, что потом уже вряд ли будут подобные действия, так как это будет невыгодно нынешним лидерам общекомандного зачета Олимпиады (сборным Норвегии, Канады, США — прим. ТАСС). По общему количеству медалей команды Норвегии и США выйдут на первое место, а сборная России будет делить второе место с Канадой. Такая вот спортивно-политическая математика», — отметила депутат Госдумы.

Ранее медалей сочинских Игр были лишены лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.

«В лыжах наши спортсмены пожизненно отстранены от Олимпиад, но при этом могут участвовать в Кубке мира. Странно, что спортсменам доверяют, понимают, что они “чистые”, а Олимпиад их лишают из-за царапин. Наши спортсмены через некоторое время в суде докажут свою правоту, но на Западе наверняка никто не напишет, что Россия вернула себе первое место в общекомандном зачете Олимпиады. Да, я верю в положительный исход», — сказала Журова.

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